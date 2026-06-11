Familj | Jubilar
Hon fick tre barn under juridikstudierna
”Det finns ett värde i att kunna ta emot det som blir en givet”, säger sexbarnsmamman Kerstin Sidenvall Karlgren, som nu fyller 40 år
”För mig har det varit positivt att komma från en stor familj och se att många barn är en rikedom”, säger sexbarnsmamman och juristen Kerstin Sidenvall Karlgren. På torsdag fyller hon 40 år.
Jessica Lingerts
Bland sex syskon var Kerstin Sidenvall Karlgren äldsta barnet. Sex barn finns också i hennes egenbildade familj. Vill man att familjen ska må bra, menar vår fyrtioårsjubilar, måste man vara beredd att offra något.