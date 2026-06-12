Familj

Missionshuset som nästan dog hade lyckad sommarfest

Eldsjälen David Magnusson renoverade kapellet helt själv: Jag hoppas att den lilla församlingen ska få finnas kvar

David Magnusson med en liten historisk resumé över missionshusets historia. David Magnusson är ordförande för Missionsföreningen.
Martin Einald
Martin Einald Familjeredaktör & redigerare
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I det nyligen renoverade Värmeshults Missionshus hölls det i helgen ett sommarmöte. Mötet hölls i gamla tiders anda, med medtagen ”fikakorg”, utedass och utan elbelysning. Renoveringen utfördes av församlingens ordförande David Magnusson efter bidrag från länsstyrelsen. Med småländsk arbetsdisciplin användes dock bara hälften av bidragspengarna – resten fick han skicka tillbaka.

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