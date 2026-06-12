Familj
Missionshuset som nästan dog hade lyckad sommarfest
Eldsjälen David Magnusson renoverade kapellet helt själv: Jag hoppas att den lilla församlingen ska få finnas kvar
David Magnusson med en liten historisk resumé över missionshusets historia. David Magnusson är ordförande för Missionsföreningen.
Privat
I det nyligen renoverade Värmeshults Missionshus hölls det i helgen ett sommarmöte. Mötet hölls i gamla tiders anda, med medtagen ”fikakorg”, utedass och utan elbelysning. Renoveringen utfördes av församlingens ordförande David Magnusson efter bidrag från länsstyrelsen. Med småländsk arbetsdisciplin användes dock bara hälften av bidragspengarna – resten fick han skicka tillbaka.