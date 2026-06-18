Familj | Mat
När det blir pannkaka av alltihop
Perfekt nu i sommar när du inte vet om du behöver lunch eller fika
Ingredienser:
PANNKAKOR
3 ägg
3 dl mjöl
6 dl mjölk
1 krm salt
20 g smält smör + smör till stekningen
GRÄDDFYLLNING
3 dl grädde
100 g färskost
1 msk vaniljsocker
Valfri sylt
Färska bär
Är det fest, mellis, fika eller lunch? En pannkakstårta passar till vilket som. Stek pannkakorna, låt dom svalna och lägg sedan enkelt ihop en tårta. Perfekt nu i sommar när du inte vet om du behöver lunch eller fika.
Det får mig att tänka på Pettson och Findus som ska baka en pannkakstårta. När de ska göra det inser de att mjölet är slut, så de måste cykla till affären och handla, men då är det punka på cykel, och nyckeln till verkstan är i en brunn, för att få upp den behöver de att metspö i kohagen.
Därför blev pannkakstårtan inte ett så enkelt projekt som de först tänkte det skulle vara. Men så mycket godare tårtan blir sen när man väl tagit sig dit.
Kämpa på, det kommer vara värt det!
Gör så här:
Börja med pannkakorna:
Vispa först mjöl och hälften av mjölken till en jämn smet, tillsätt resten av mjölken, salt, ägg och smält smör. Vispa till en jämn smet.
Värm upp en stekpanna och stek pannkakor i smör.
Låt pannkakorna svalna.
Gör fyllningen:
Vispa grädden fast.
Tillsätt sedan färskost och vaniljsocker och vispa så det blir en jämn fyllning.
Montera:
Lägg 3-4 pannkakor i botten och upp på kanten i en springform.
Varva sedan pannkakor med fyllningen, och sylt. Om du vill kan du lägga färska bär mellan också.
När du fyllt formen så vik upp pannkakorna på kanterna och toppa med lite av fyllningen och färska bär.