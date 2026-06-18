När det blir pannkaka av alltihop

Perfekt nu i sommar när du inte vet om du behöver lunch eller fika

Ingredienser: PANNKAKOR 3 ägg

3 dl mjöl

6 dl mjölk

1 krm salt

20 g smält smör + smör till stekningen GRÄDDFYLLNING 3 dl grädde

100 g färskost

1 msk vaniljsocker

Valfri sylt

Färska bär

Är det fest, mellis, fika eller lunch? En pannkakstårta passar till vilket som. Stek pannkakorna, låt dom svalna och lägg sedan enkelt ihop en tårta. Perfekt nu i sommar när du inte vet om du behöver lunch eller fika.

Det får mig att tänka på Pettson och Findus som ska baka en pannkakstårta. När de ska göra det inser de att mjölet är slut, så de måste cykla till affären och handla, men då är det punka på cykel, och nyckeln till verkstan är i en brunn, för att få upp den behöver de att metspö i kohagen.

Därför blev pannkakstårtan inte ett så enkelt projekt som de först tänkte det skulle vara. Men så mycket godare tårtan blir sen när man väl tagit sig dit.

Kämpa på, det kommer vara värt det!

Gör så här:

Börja med pannkakorna:

Vispa först mjöl och hälften av mjölken till en jämn smet, tillsätt resten av mjölken, salt, ägg och smält smör. Vispa till en jämn smet. Värm upp en stekpanna och stek pannkakor i smör. Låt pannkakorna svalna.

Gör fyllningen:

Vispa grädden fast. Tillsätt sedan färskost och vaniljsocker och vispa så det blir en jämn fyllning.

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