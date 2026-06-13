Familj | Jubilar

”Jag tror att Gud har använt min äventyrslusta i missionen”

Bondsonen Inge Ekelyck blev elektriker och missionär i Sydostasien

Inge Ekelyck brinner för att hjälpa utsatta barn i Thailand. Här under ett besök i Bangkok.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
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Det unga kärleksparet bröt upp från sin relation och åkte åt var sitt håll i världen under ett år: Inge Ekelyck till Swaziland i södra Afrika, och hans flickvän Madeleine till USA. I dag har de varit gifta i snart fem decennier och arbetat som missionärer i Bangladesh, Laos och Thailand.

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