Familj | Jubilar
”Jag tror att Gud har använt min äventyrslusta i missionen”
Bondsonen Inge Ekelyck blev elektriker och missionär i Sydostasien
Inge Ekelyck brinner för att hjälpa utsatta barn i Thailand. Här under ett besök i Bangkok.
Privat
Det unga kärleksparet bröt upp från sin relation och åkte åt var sitt håll i världen under ett år: Inge Ekelyck till Swaziland i södra Afrika, och hans flickvän Madeleine till USA. I dag har de varit gifta i snart fem decennier och arbetat som missionärer i Bangladesh, Laos och Thailand.