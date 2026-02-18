Livsstil
Sexbarnspappan: Det var så lång kö att jag skippade att köpa kondomer – då kom ett barn till
Sexbarnspappan och kyrkoherden Karl-Henrik Wallerstein i stor intervju om ett familjeliv som inte behöver vara så komplicerat, och att han aldrig känt sig som någon "superpappa".
Karl-Henrik Wallerstein, kyrkoherde och sexbarnsfar
Josefin Lilja
Karl-Henrik Wallerstein, 48, har tillsammans med sin fru Jenny sex barn. Även om det stundtals varit tufft och slitigt så är det värt det, menar han. Han tror att en orsak till att det föds så få barn nu är att många tänker att föräldraskap är svårare än det behöver vara.