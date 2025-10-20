Kultur
Artister hyllar Ingemar Olssons betydelse för svenskt musikliv
Initiativtagaren: Han skriver sånger rakt, chosefritt och med hela hjärtat
Cathrin Sjöström och Daniel Hektor har varit ute och sjungit och spelat tillsammans sedan 1980-talet.
Camilla Mellergård Hektor
När ett gäng artister den 23 oktober kommer samman för att sjunga låtar ur Ingemar Olssons sångskatt är det en mer än 60-årig musikalisk gärning som hyllas. Bakom initiativet står en musikalisk duo som levt med hans låtar mer eller mindre hela sina liv.