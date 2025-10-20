Kultur

Artister hyllar Ingemar Olssons betydelse för svenskt musikliv

Initiativtagaren: Han skriver sånger rakt, chosefritt och med hela hjärtat

Cathrin Sjöström och Daniel Hektor har varit ute och sjungit och spelat tillsammans sedan 1980-talet.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
Publicerad

När ett gäng artister den 23 oktober kommer samman för att sjunga låtar ur Ingemar Olssons sångskatt är det en mer än 60-årig musikalisk gärning som hyllas. Bakom initiativet står en musikalisk duo som levt med hans låtar mer eller mindre hela sina liv.

