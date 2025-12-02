Kultur

”Den helige Ande kan verka genom rejv lika gärna som genom psalmer”

En vanlig fredagsmorgon fylls kyrkorummet i Korskyrkan i norska Bergen av  technomusik och ”generationsrejv”

I Korskyrkan i Bergen dansar ungdomar till rejvmusik i kyrkorummet. Visionen är att vara ”en diakonal kyrka med låg tröskel och hög himmel”.
Matilde Solsvik Matilde Solsvik Matilde Solsvik Fotojournalist, Vårt Land
Publicerad

En fredagsmorgon dansar över 200 personer i Korskyrkan i Bergen i Norge. Dansen förstärker upplevelsen av kyrkorummet, menar Kristine Moskvil Thorsen från Kirkens Bymisjon.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

musik bergen kultur dans norge

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning