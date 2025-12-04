Dagens stora test av familjespel 2025

Flowers – pussla brickor i blommande färger

Titel: Flowers

Flowers Betyg: 4,5 av 5

4,5 av 5 Ålder: Från 7 år

Från 7 år Antal spelare: 1–4

1–4 Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Brädspel.se

Flowers är ett roligt spel där du behöver tänka på både färg och nummer. De vackra spelbrickorna med blommönster ska läggas i grupper: brickor med en trea i en grupp om tre, brickor med en fyra i en grupp om fyra, och så vidare. Även färgen på brickorna spelar roll, du får bara poäng för de brickor som ingår i ett sammanhängande område med minst fem brickor i samma färg. Extra poäng får du för brickor med fjärilar – men bara om de ligger bredvid en bricka i fjärilens färg. För brickor som inte ligger tillsammans på rätt sätt får du minuspoäng.

"Flowers" är ett spel som går snabbt att både lära sig och spela, skriver Dagens recensent. Jakob Ihfongård

Flowers är ett spel som går snabbt att både lära sig och spela. Det lilla formatet gör det perfekt för att ta med sig på resan, och det är roligt även på tu man hand.

Per och Ida Johansen

Ta med familjen ”Jorden runt” utan att lämna vardagsrummet

Titel: Jorden runt

Jorden runt Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: Från 8 år

Från 8 år Antal spelare: 2–6

2–6 Speltid: 60 minuter

60 minuter Förlag: Tactic

Jorden runt gör geografi både roligt och frustrerande – på ett bra sätt.

Många flaggor i "Jorden runt" Dagen

Med flaggor från hela världen inser vi snabbt hur många nationer vi egentligen inte känner igen och hur många flaggor som liknar varandra. För familjer med yngre barn är ett tips att välja ut specifika flaggor för att hålla nivån rimlig. Spelet är rejält och variationsrikt, med jokerkort och flera spelsätt som kan anpassas efter ålder och kunskapsnivå.

Frågorna är lärorika och hjälper spelarna att minnas både länder och huvudstäder. Däremot är själva spelplanens logik inte helt självklar. När ska man flytta pjäserna, och varför? Och vad är det som ger poäng? Reglerna kring när markörerna ska placeras på kartan känns otydliga och gör att spelet tappar tempo första omgången.

När vi väl kommer in i det är dock Jorden runt underhållande och pedagogiskt, och passar lika bra på resan som runt köksbordet. Ett smart sätt att låta hela familjen resa jorden runt, utan att lämna vardagsrummet.

Felicia Ferreira

Från torsk till triumf i Fishing

Titel: Fishing

Fishing Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: Från 8 år

Från 8 år Antal spelare: 3–5

3–5 Speltid: 40 minuter

40 minuter Förlag: Brädspel.se

Fishing ser inte mycket ut för världen, men är ett spel med överraskande djup. Det börjar som ett väldigt grundläggande sticktagningsspel med 40 kort i valörerna 1–10 i fyra färger, vilka delas ut slumpmässigt till spelarna. Du vill helst ta så många stick som möjligt; varje kort du tar är en poäng och de blir dessutom din nya lek. Men här kommer twisten – den som inte har tillräckligt många kort får i stället ta nya från ”havet”, och korten därifrån är alla bättre än de 40 första. Här drar du upp kort med valörerna 11 till 18 i de fyra grundfärgerna, en helt ny färg som fungerar som trumf, och specialkort med effekter som helt förändrar omgången.

Detta gör att Fishing böljar fram och tillbaka under de åtta omgångarna, när den som haft dålig fiskelycka en omgång dyker upp med en båt full av nya knep och får mest fångst av alla i nästa. Kanske var din motståndare som förlorade varje runda i början av spelet strategisk snarare än hade otur?

Fishing är det mest nyskapande av speltestets många sticktagningsspel, men är trots det väldigt enkelt att ta sig in i. Det blir samtidigt bättre ju mer du spelar det, framför allt om du spelar med samma grupp.



Jakob Ihfongård

Vilda knektar ger nytt liv åt Sequence

Titel: Sequence: Jacks Go Wild

Sequence: Jacks Go Wild Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: Från 7 år

Från 7 år Antal spelare: 2–12

2–12 Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Goliath/Asmodee Nordics

Sequence: Jacks Go Wild är en variant av det klassiska Sequence med ett stort gäng ”vilda” knektar med specialegenskaper. Grundidén är densamma som i original­versionen: den som först får en eller två rader med fem kort i rad (beroende på antal spelare) vinner. Det som särskiljer denna version är alltså de vilda knektarna, som till exempel kan låta dig spela så många klöverkort du vill eller lägga en marker var du vill på brädet.

Våra barn, 8 och 10 år gamla, har spelat sönder en barnanpassad version av Sequence. Så jag anade redan på förhand att det här skulle bli en succé – vilket det mycket riktigt blev. Knektarna tillför stor variation och oförutsägbarhet till spelet och det behövs både taktiskt tänkande och ett visst mått av tur för att lyckas väl. Det här är ett spel jag kan rekommendera för både barn och vuxna.

Albin Larsson

Satsa och vinn i Luz – utan att veta vilka kort du har

Titel: Luz

Luz Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: Från 10 år

Från 10 år Antal spelare: 3–5

3–5 Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Iello/Brädspel.se

Luz är ett trevligt sticktagningspel där du utifrån en hand med kort ska satsa på hur många stick du förväntar dig att vinna. Efter avslutad runda får du poäng om du lyckats ta rätt antal stick och minuspoäng för antalet stick över eller under det du satsade på. Problemet är att du inte ser din egen hand – bara dina motspelares.

I "Luz" får du inte se dina egna kort när du ska satsa – bara motspelarnas. Titti Ekegren

Luz är oväntat komplext utifrån sin enkla mekanik och bjuder på mycket strategi och tankemöda. Reglerna är enkla, men poängsystemet är onödigt krångligt. Ett kul spel med mycket strategi och fokus som är roligast om samtliga spelare är på ungefär samma nivå.

Titti Ekengren

Fyra i rad med en twist i Orbito

Titel: Orbito

Orbito Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: Från 7 år

Från 7 år Antal spelare: 2

2 Speltid: 10 minuter

10 minuter Förlag: Flexiq/Brädspel.se

Orbito är en uppdatering av Fyra i rad, där du måste vara mer taktisk än i originalet. Efter ditt drag måste du nämligen trycka på en knapp som gör att alla kulor flyttas ett steg i sina banor. Under ditt drag kan du också flytta på en av motståndarens kulor. Vinnaren är den som först får fyra i rad efter att ha tryckt på knappen.

Maja Einald jublar efter att ha vunnit i Orbito.

Det går ganska fort att spela ett parti, mindre än tio minuter, men har man väl börjat blir det lätt att man kör flera gånger på raken – det gör i varje fall vi.

Orbito har enkla regler och går snabbt att komma i gång med, och du kan ha tur och vinna genom att spela helt planlöst. Men trots sin enkelhet är det också ett taktiskt spel, där du kan vinna även genom att störa motståndarens planer. Ett kul spel tyckte både mamma, pappa och nioåringen.

Martin Einald

Bygg upp din djungel utan konflikter i Hutan

Titel: Hutan

Hutan Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: Från 8 år

Från 8 år Antal spelare: 1–4

1–4 Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: The OP Games/Asmodee Nordics

I Hutan ska du utforska en fantasifull djungel och samla resurser för att bygga upp ditt område. Spelet går ut på att balansera mellan att ta risker och att planera långsiktigt, samtidigt som du försöker utveckla en strategi för att få flest poäng.

Reglerna är enkla att förstå och det går snabbt att komma i gång, vilket gör att även nya spelare känner sig bekväma. Samtidigt finns det en bra variation i hur spelet kan spelas – olika val öppnar för helt olika vägar genom spelet, vilket gör att varje omgång känns unik.

Vi uppskattade särskilt att Hutan fungerar för flera åldrar och att det passar lika bra för två spelare som för en större grupp. Spelet skapar inte så många konflikt­situationer, eftersom fokus ligger mer på att bygga upp sitt eget område än att sabotera för andra.

Sammantaget är Hutan ett riktigt bra spel som vi gärna spelar många gånger till.

Patrik Viklund

Söt strategi med mer tur än skicklighet i Sockerchock

Titel: Sockerchock

Sockerchock Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: Från 5 år

Från 5 år Antal spelare: 2–4

2–4 Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: NinjaPrint

Sockerchock är ett brickspel där du bygger rader av godisbitar som matchar i antingen smak eller sort. Varje spelare har sex brickor på hand och lägger ut dem i ett gemensamt rutnät, eller byter ut dem om inget passar. Det finns också Regnbågsrullar som fungerar som jokrar och kan ersätta vilken bricka som helst. Varje utlagd bricka ger poäng, och längre rader ger fler poäng, med bonus om du fullbordar en rad på sex.

Spelet avslutas när butiken är slut och någon lagt sina sista brickor. Då räknas poängen – flest vinner.

Sockerchock är ett ganska enkelt spel, men det blir lätt mycket poäng att hålla reda på, så det är svårt för barn att spela själva. Spelet rekommenderas från 5 år, men funkar bäst för barn över 7 år. För vuxna är det ett roligt och avkopplande spel där tur är mer avgörande än skicklighet.

Lina Eriksson

Bygg högt – och få andra att rasa i Stone Layer

Titel: Stone Layer

Stone Layer Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: Från 10 år

Från 10 år Antal spelare: 2–4

2–4 Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Peliko

Det finns alltid en spänning i att bygga saker på höjden och se hur högt man kommer innan det rasar. Finessen med Stone Layer är just detta: du ska bygga sten på sten, balansera rätt och inte skaka på handen i det avgörande ögonblicket. Men du måste också vara taktisk. Vill du ha poäng räcker det inte med att bemästra balansen – du måste samtidigt försöka få någon annan att välta en av stenhögarna.

Spelet är roligt, dramatiskt och fängslande. En omgång pendlar mellan enkla transportsträckor och att försöka överträffa sig själv i konststycket att placera sten nummer fem högst uppe på toppen av ett redan svajigt bygge, med vetskapen att om du rasar så raseras också chansen till seger.

Jacob Zetterman

Rolig historielektion med Historieväktarna – men lite tjatig i längden

Titel: Historieväktarna

Historieväktarna Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: Från 9 år

Från 9 år Antal spelare: 2–4

2–4 Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Kärnan

Historieväktarna är baserat på bokserien med samma namn, men du behöver inte ha läst böckerna – det har inte våra barn på 8 och 10 år – för att kunna spela det.

Grundidén är att spelarna befinner sig under andra världskriget och ska hitta två av fem skatter som ligger gömda bland 23 andra händelsekort. De övriga korten innehåller bland annat frågor om andra världskriget. För att få vända upp något av korten måste du först lyckas slå en viss kombination med de två tärningarna. Vad du behöver slå avgörs av ett annat kort som ligger ovanpå varje av de 28 korten. Du har också små kuber som kan användas som extra tärningsslag.

Barnen tycker att Historieväktarna är ett väldigt roligt spel, trots att många av frågorna är svåra även för en vuxen. Jag uppskattar att man lär sig historia under spelets gång, men tycker att momenten är lite för upprepande för att spelet ska kännas riktigt intressant.

Albin Larsson

Färre explosioner när Exploding Kittens blir brädspel

Titel: Exploding Kittens the Board Game

Exploding Kittens the Board Game Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: Från 7 år

Från 7 år Antal spelare: 2–6 spelare

2–6 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Asmodee Nordics

När de smågalna kattungarna tar steget till brädspel blir det färre explosioner och fler spelmoment, vilket ger ett långsammare tempo. Här gäller det inte, som i kortspelet, att vara sista spelaren som inte ”exploderat”, utan att ta sig snabbast från kattlåda till prispall. För att gå framåt använder du runda flyttbrickor. Beroende på var du hamnar får du plocka upp ett visst antal av de fyndiga korten från kortspelet, vilka till exempel låter dig stoppa en handling eller titta på korten i brickhögen. Utmed vägen göms ”explosioner” som gör att du halkar tillbaka. Ibland kräver ett kort eller en flyttbricka att du med ett enkelt handgrepp viker upp en annan, mer vildsint spelplan, med fler faror på vägen.

Exploding Kittens the Board Game är roligt, även om de flesta av oss föredrog kortspelet. ett plus för tydliga instruktioner.

Eva Janzon

SOS – ny version av klassiskt sticktagningsspel

Titel: SOS – Seas of Strife

SOS – Seas of Strife Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: Från 10 år

Från 10 år Antal spelare: 3–6

3–6 Speltid: 45 minuter

45 minuter Förlag: Brädspel.se

SOS – Seas of Strife är en nyutgåva av spelet som tidigare hette Texas Showdown, och är ett klassiskt sticktagningsspel liknande Hjärter. Till skillnad från en vanlig kortlek finns här bara ett kort per siffra, från 1 hela vägen upp till 74. Korten är också indelade i åtta olika färger. Målet är att ta så få stick som möjligt. Det finns ingen trumf och du måste följa färg om du kan, men så fort någon sakat ett kort får du också följa det kortets färg. Detta är tyvärr otydligt i de svenska reglerna, men framgår av de engelska. Nästa twist är att om fler kort sakas i en annan färg än den som först spelades ut, så är det den färgen som avgör vem som vinner sticket.

Detta ger SOS ett större strategiskt djup än vad som först är uppenbart. Det går också snabbt att förklara reglerna och att börja spela, och är – som alla kortspel – lätt att ta med sig. Det enda som egentligen talar emot SOS är att det finns så många sticktagningsspel att välja på och att det inte sticker ut tillräckligt i mängden.

Jakob Ihfongård

Snyggt men tunt samarbete i Similo

Titel: Similo Wild Animals

Similo Wild Animals Betyg: 2,5 av 5

2,5 av 5 Ålder: Från 7 år

Från 7 år Antal spelare: 2 eller fler

2 eller fler Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Brädspel.se

Similo Wild Animals är ett samarbetsspel där en spelare ger ledtrådar genom att lägga ut kort som antingen liknar eller skiljer sig från det hemliga djuret som gruppen ska lista ut. Övriga spelare ska successivt sortera bort fel kort tills bara rätt djur återstår. Reglerna är enkla, rundorna går snabbt och konceptet är lätt att förklara även för yngre spelare. Det visuella är spelets starkaste kort: illustrationerna är charmiga, färgstarka och gör hela serien lätt att tycka om rent estetiskt.

Men trots den snygga designen är spelupplevelsen ganska blek. Det finns andra spel med liknande gissnings- och ledtrådsupplägg som erbjuder mer variation, större djup eller högre känsla av ”aha!”. Här blir det ofta förutsägbart och lite monotont, särskilt efter några rundor. Spelet fastnar helt enkelt inte – det är trevligt nog om man inte har något annat till hands, men inget man aktivt längtar efter att plocka fram igen.

Joel Höglund

Genomskinligt pussel som snabbt tappar luften i Cover Up

Titel: Cover Up

Cover Up Betyg: 2 av 5

2 av 5 Ålder: Från 10 år

Från 10 år Antal spelare: 2–6

2–6 Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Peliko

Cover Up går ut på att placera genomskinliga kort med olika symboler på varandra så att de bildar ett rutmönster med så få synliga symboler som möjligt. Den som blir klar först vänder timglaset och de andra har 30 sekunder på sig att göra klart. Du får en poäng för varje synlig symbol. Efter fem rundor räknas poängen samman och den spelare med minst poäng vinner.

Jag förstår tanken med att sitta och vrida och vända på de genomskinliga korten och det finns viss charm i att de är just genomskinliga – men spelet blir aldrig roligare än den första rundan. Jag vet inte riktigt vem det här spelet riktar sig till, men jag skulle hellre spela Sudoku på tid med mina vänner än detta. Ingen jag spelat det med har velat spela en andra omgång.

Henrik Erlandsson