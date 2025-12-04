Dagens stora test av barnspel 2025

Kroko Loko fungerar oväntat väl för yngsta spelarna

Titel: Kroko Loko

Kroko Loko Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: Från 4 år

Från 4 år Antal spelare: 2–4

2–4 Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Peliko

I Kroko Loko har varje spelare en krokodil som ska matas med djurbrickor. På din tur slår du den charmigt illustrerade tärningen och försöker hitta en djurbricka som matchar resultatet. Lyckas du får du lägga brickan till din krokodil. När djurbrickorna är slut vinner spelaren med den längsta krokodilen.

Juni Thörn Wistrand och Ellen Wistrand testar "Kroko Loko". Daniel Wistrand

Kroko Loko fungerar oväntat väl även för de yngsta spelarna. Reglerna är lätta att förstå, spelet går snabbt och även om det behövs viss minnesfärdighet för att lyckas så kan du också komma ganska långt med lite tur.

Det vore synd att säga att Kroko Loko är nyskapande. Idén bygger på klassiskt Memory, men med tärningsslag och att de vunna brickorna läggs samman till en lång krokodil. Men det är just enkelheten och självklarheten i spelets tillämpning som är dess stora styrka.

Daniel Wistrand

Kokosnötter, kaos och många skratt

Titel: Coco Crazy Bananas

Coco Crazy Bananas Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: Från 6 år

Från 6 år Antal spelare: 2–6

2–6 Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Brädspel.se

Coco Crazy Bananas är ett lättsamt och charmigt spel där du ska samla grupper av apor som gömmer sig i små kokosnötter som blandas, snurras och flyttas runt. Det är snabbt, busigt och bjuder på skratt – särskilt eftersom du sällan lyckas hålla koll på dina kokosnötter.

Spelet är enkelt att lära sig. Det blir snabbt ett fartfyllt kaos, och det är denna kombination av minne och tur som gör det underhållande. För barn är det perfekt, och vuxna kan också ha kul – även om du ibland får låtsas att ditt minne inte är så bra för att hålla spelet jämnt. Komponenterna är charmiga, och upplägget med kokosnötterna gör att spelet sticker ut och är roligt att plocka fram.

Sammanfattningsvis är Coco Crazy Bananas ett roligt, lättspelat och energifyllt spel, särskilt uppskattat av yngre barn.

Mike Forsman

Cascadia Junior är snyggt och smart – men skippa kottarna

Titel: Cascadia Junior

Cascadia Junior Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: Från 6 år

Från 6 år Antal spelare: 2–4

2–4 Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Flatout Games/Asmodee Nordics

Cascadia Junior är, som namnet antyder, barnversionen av strategispelet Cascadia. Precis som i originalet ska du bygga habitat för att locka till dig olika djur. På din tur väljer du en tvådelad bricka, där varje del har både en landskapstyp och en djursymbol. Får du ihop tre sammanhängande djursymboler får du plocka en djurpjäs och lägga på ditt panoramabräde. Varje sammanhängande landskap om minst tre brickor ger en naturlivspjäs i slutet av spelet. På undersidan av djurpjäser och naturlivspjäser finns en eller två kottar, och den med flest kottar vinner.

Det är mycket som talar för Cascadia Junior. Komponenterna är av högsta klass, reglerna är välskrivna och illustrationerna är både vackra och väl anpassade till målgruppen. Du kan leka med djurpjäserna på ditt bräde för att inte bli uttråkad när du väntar på din tur.

Det som drar ner upplevelsen är kottarna. Jag antar att tanken är att föra in lite slump så att den mest erfarne spelaren inte alltid vinner. Problemet är bara att det precis lika gärna kan slå åt andra hållet, så att barnet som äntligen kämpat sig till flest pjäser ändå förlorar för att det råkar vara en kotte på baksidan i stället för två. Skippa kottarna och spelet är en klar fyra.

Jakob Ihfongård

Plasthammare gör varje runda till en actionfilm

Titel: Hazzle

Hazzle Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: Från 5 år

Från 5 år Antal spelare: 2–4

2–4 Speltid: 10 minuter

10 minuter Förlag: Tactic

Hazzel är ett barnspel som bjuder på fartfyllda och kaotiska omgångar. Spelet påminner om klassikern Finns i sjön, men har en fysisk twist med plasthammare som gör varje runda till en liten actionfilm vid spelbordet.

Reglerna är enkla och barnen kommer snabbt in i spelet, vilket gör att det passar bra för yngre spelare som gillar när det blir livat och energiskt. Precis som i Pang på handlar det om snabba reaktioner och att hålla koll på korten på bordet, vilket skapar mycket skratt och rörelse. Däremot är det inget spel för den som vill ha en lugn och strategisk spelstund – här är det tempo och kaos som gäller.

Hazzel är kul för barn och fungerar som en energikick vid spelbordet.

Patrik Viklund

Två Pippi-kortspel med olika nivå av finess

Titel: Pippi Långstrump: Prussiluskan & Kolla kappsäcken

Pippi Långstrump: Prussiluskan & Kolla kappsäcken Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: Från 5 år

Från 5 år Antal spelare: Minst 2 spelare

Minst 2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Kärnan

Två kortspel i ett – båda med Pippimotiv. I Prussiluskan gäller det att få så många par som möjligt genom att dra kort från de andra spelarna. Men det finns ett krux: man ska undvika att dra kortet med Prussiluskan på. Den som har det kortet när spelet är slut förlorar nämligen. Just den finessen piggade upp ett i övrigt vanligt kortspel och skapade många skratt.

Det andra kortspelet – Kolla kappsäcken – saknar dylika finesser. Det är snarare ett Finns i sjön i Pippiformat där det gäller att hitta fyra kort av varje sak som Pippi har gömt i sin kappsäck. Visserligen lite småkul, men ingenting som sticker ut. Däremot vill jag ge ett stort plus för att korten har Ingrid Vang Nymans färgstarka originalbilder. Dessutom är kartongen nätt och smidig att ta med på resa.

Malina Abrahamsson

Bamse dyker efter skatter och skräp

Titel: Bamse och havets hemlighet

Bamse och havets hemlighet Betyg: 2,5 av 5

2,5 av 5 Ålder: Från 5 år

Från 5 år Antal spelare: 2–4

2–4 Speltid: 10 minuter

10 minuter Förlag: Kärnan

I Bamse och havets hemlighet ger sig Bamse ut på ett marint äventyr tillsammans med Skalman, Mini-Hopp och Kapten Buster. Tillsammans utforskar de havsbotten i jakt på glänsande guldmynt och bortglömt skräp. Men dykningen är tidsbegränsad då luften i tankarna inte räcker hur länge som helst. Spelarna måste därför balansera tur och taktik för att hinna samla så mycket som möjligt. När syret tar slut jämförs skatterna, och den som har fått ihop det högsta totalvärdet tar hem segern.



Lyften tar snabbt slut i "Bamse och havets hemlighet".

Spelet är ganska bra och hjälper små barn att lära sig hur man räknar. Man spelar inte bara för att vinna och få mest pengar, utan har även ett ansvar för att rengöra havet.

Vi önskar att lufttuben inte skulle ta slut så snabbt, vilket gör att man måste börja om från början igen. Men det går förstås att modifiera för den som vill ha ett lite längre spel.

Camile Sayegh

Alfons Verktygsjakt passar bäst för de allra yngsta

Titel: Alfons Åberg Verktygsjakt

Alfons Åberg Verktygsjakt Betyg: 2 av 5

2 av 5 Ålder: 4–6 år

4–6 år Antal spelare: 2–4

2–4 Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Kärnan

Alfons ska bygga en fågelholk tillsammans med Milla och Hamdi, men när de ska börja är verktygslådorna tomma. Hjälp Alfons och kompisarna att fylla sina verktygslådor med verktyg i rätt ordning. Den som först fyller sin låda vinner spelet.

En spelledare visar några verktyg och döljer dem sedan, och spelarna ska komma ihåg i vilken ordning de visades. Tanken är att minnet ska sättas på prov, men det är bara de allra yngsta spelarna som spelet utmanar. Våra verktygslådor fylldes i samma takt och vi gjorde nästan inga missar. Spelets svårighetsgrad passar antagligen bäst för barn i åldrarna 4–6 år. Vi kände inget större sug att spela Alfons Åberg Verktygsjakt igen – nästa gång plockar vi hellre fram ett klassiskt memory.

Natanael Gindemo

Skattjakt som är mer lek än spel

Titel: Bamse Skattjakt Ute och inne

Bamse Skattjakt Ute och inne Betyg: 2 av 5

2 av 5 Ålder: Från 5 år

Från 5 år Antal spelare: Från 2 spelare

Från 2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Kärnan

Bamse Skattjakt Ute och Inne består av två kortlekar: en med föremål du kan hitta inne och en med föremål du kan hitta ute. Välj vilken du vill använda, eller blanda båda för en mer kaotisk omgång, och vänd upp ett antal kort per spelare. Den som först hittar alla föremålen på sina kort vinner.

Korten i Bamse Skattjakt Ute och Inne är fina och hållbara. Om du går igenom dem i förväg och säkerställer att allt de föreställer faktiskt finns att hitta kan det sysselsätta ett stort antal barn under en bra stund. Det är bara två problem med spelet: det har ingenting med Bamse att göra förutom bilden på lådan och det är en lek, inte ett spel.

Jakob Ihfongård

Magin försvinner efter 30 sekunder

Titel: Magic Hat

Magic Hat Betyg: 1,5 av 5

1,5 av 5 Ålder: Från 4 år

Från 4 år Antal spelare: 2–4

2–4 Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Peliko

I Magic Hat lägger ni ut brickor med siffror, färger eller magisk rekvisita. Efter att alla spelare har fått tid att memorera brickorna så plockar en hatt upp en av brickorna med hjälp av magi – eller egentligen en magnet. Den som först kommer på vilken bricka som har plockats upp får behålla den. Först till fyra brickor vinner.

Hatten och de magnetiska brickorna är fina och ganska roliga – i cirka 30 sekunder.

Magic Hat skulle lika gärna kunna spelas med vanliga memorybrickor: lägg ut dem och vänd en, och försök minnas vilken som försvann. Men har du redan ett memory rekommenderar jag att ni spelar det i stället, eftersom det innehåller egna val – något som Magic Hat saknar.

Det finns så mycket bättre spel för små barn.

Henrik Erlandsson