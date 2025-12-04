Dagens stora test av strategispel 2025

Sky Team – kamp mot klockan i tyst samarbete

Titel: Sky Team

Sky Team Betyg: 5 av 5

5 av 5 Ålder: Från 10 år

Från 10 år Antal spelare: 2

2 Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Scorpion Masque/Brädspel.se

Scorpion Masque/Brädspel.se Regelvideo

Axla rollen som pilot och andrepilot i ett passagerarflygplan och landa på flygplatser världen över. Genom att placera ut tärningar strategiskt på spelbrädet sköter ni planets olika funktioner tillsammans för en säker landning. I realtid fäller ni ut vingklaffar, justerar hastighet, bromsar och kommunicerar med flygledningen på marken och mycket mer.

Om en flygresa i verkligheten vore som i Sky Team, skulle jag aldrig sätta min fot på ett plan igen. Piloterna får nämligen inte prata med varandra när de placerar ut sina tärningar och utför handlingar. Minsta lilla misstag kan orsaka en krasch och spelet är slut. Till detta kommer olika landningsscenarion, som isiga landningsbanor, hårda vindar, tidspress eller till och med hål i bränsletanken. Inte optimala förutsättningar.

Min pilotkollega Richard och jag tog oss an den första utmaningen och tog väl hand om våra passagerare ned till flygplatsen i Montreal – men den resan visade sig bara vara ett uppvärmningspass. Svårighetsgraden trappas upp snabbt och nu känner vi oss inte alls malliga längre. Vi kraschar och kraschar. Landar – men på håret. Sen kraschar vi igen. Trots alla misslyckanden vill vi köra en ny omgång direkt. Vi reflekterar över vad vi kunde ha gjort bättre. Filar på taktiken. När vi till slut lyckas landa i Paro, en stad i en smal dal omgiven av Himalayas bergstoppar, drar vi en suck av lättnad. Passagerarna applåderar. Full pott.

Natanael Gindemo

Många vägar till seger i Castle Combo

Titel: Castle Combo

Castle Combo Betyg: 4,5 av 5

4,5 av 5 Ålder: Från 10 år

Från 10 år Antal spelare: 2–5

2–5 Speltid: 25 minuter

25 minuter Förlag: Catch Up Games/Asmodee Nordics

I Castle Combo bygger varje spelare ett 3×3-rutnät av karaktärer framför sig genom att turas om att köpa kort från Slottet eller Byn. Budbäraren avgör vilken marknad som är aktiv, och med nycklar kan du flytta honom eller byta ut korten.

Varje köpt kort placeras i rutnätet och ger en direkt effekt, som resurser eller rabatter. Alternativt kan kort tas gratis och läggas upp och ned för att snabbt få guld och nycklar. När alla har nio kort räknas poängen utifrån kortens villkor och sparade nycklar. Högst poäng vinner.

Spelet tog lite tid att komma in i, men flöt sedan på bra. Vår första omgång tog betydligt längre tid än 25 minuter. Det var dock väl värt mödan!

Castle Combo är väldigt förlåtande, med många vägar till seger. Det gör också att du inte kan se vem som vinner förrän spelet är över. Illustrationerna och texten på korten ledde till många skratt. Du kan inte planera långt i förväg, utan behöver anpassa dig efter förutsättningarna på din tur, vilket var en rolig utmaning. En ny favorit.

Oskar Lindberg

Lilla Duel for Cardia överraskar stort

Titel: Duel for Cardia

Duel for Cardia Betyg: 4,5 av 5

4,5 av 5 Ålder: Från 9 år

Från 9 år Antal spelare: 2

2 Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Hans im Glück/Asmodee Nordics

Hans im Glück/Asmodee Nordics Regelvideo (på engelska)

I Duel for Cardia drar du och din motspelare samtidigt ett kort från era lekar, som båda innehåller samma kort. Den som spelar ut kortet med högst siffra får en sigillring, medan den andra spelaren aktiverar förmågan på sitt kort. Först till fem sigillringar vinner.

När jag såg den lilla låda som spelet kommer i hade jag inte höga förväntningar. Men sedan provade jag spelet och insåg hur många kombinationer man kan skapa med förmågorna på korten och hur mycket taktik det öppnar för. Utöver startlekarna på 16 kort vardera finns en extra uppsättning att testa, samt arenor som ändrar omgångens grundförutsättningar. Detta ger stor variation trots att spelet är så litet.

Duel for Cardia är ett perfekt spel för par som inte har så mycket tid eller plats att spela. Alla jag testat det med har gillat det.

Henrik Erlandsson

Skapa en skog där allt kan hända i Forest Shuffle

Titel: Forest Shuffle

Forest Shuffle Betyg: 4,5 av 5

4,5 av 5 Ålder: Från 10 år

Från 10 år Antal spelare: 2–5

2–5 Speltid: 40 minuter

40 minuter Förlag: Lookout Games/Asmodee Nordics

Lookout Games/Asmodee Nordics Regelvideo

I Forest Shuffle ska du bygga upp din egen skog med träd, växter, djur och insekter. På din tur får du antingen spela ut ett kort från handen eller dra två nya. För att spela ut ett kort måste du betala dess kostnad genom att kasta andra kort till den gemensamma gläntan i mitten av bordet. Men akta dig för att kasta något som dina motspelare samlar på – från gläntan får alla plocka. För att din skog ska fungera behöver du först träd, därefter kan du spela djur, insekter och växter runt dem. Korten har olika effekter och sätt att tjäna poäng, och det går att skapa mängder av kombinationer.

Skapa en egen skog i "Forest shuffle" Jakob Ihfongård

Forest Shuffle är elakare än det ser ut – med lite tajming kan du tömma gläntan på kort precis när de andra spelarna tänkt plocka upp dem. Det finns många olika sätt att samla poäng, men för att vinna gäller det att fokusera på några få av dem. Spelet fungerar bra för både två och flera spelare, men räkna med att få sitta och vänta en del medan motspelarna funderar.

Fantastiskt snygga kort och smart koppling mellan tema och mekanik gör Forest Shuffle till en av årets vinnare.

Jakob Ihfongård

Bygg din egen trädgårdsoas i Pergola

Titel: Pergola

Pergola Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: Från 10 år

Från 10 år Antal spelare: 1–4 spelare

1–4 spelare Speltid: 45 minuter

45 minuter Förlag: Rebel Studio/Asmodee Nordics

Pergola är ett stilfullt och fridfullt spel där du som spelare får agera trädgårdsmästare: välja verktyg, plantera blommor, locka insekter och forma din egen lilla oas. Spelet har en skön balans mellan kreativitet och planering.

Det bästa med Pergola är den visuella upplevelsen: att få forma sin trädgård som man vill, se de färgglada komponenterna och få poäng på flera olika sätt. Det passar bra för dig som söker en lugn stund eller ett spel som passar bra för blandade åldrar. Är du däremot ute efter ett tungt strategispel med mycket interaktion eller djupa val, så är Pergola inte rätt val. Vid fyra spelare kan tempot dessutom bli lite långsamt och vissa rundor innehåller inga intressanta val.

Sammanfattningsvis är Pergola ett mycket trevligt spel för familj och vänner som vill ha ett vackert, lugnt och ändå engagerande spel. Det är en riktig pärla för dig som uppskattar tema, estetik och en lite mjukare spelupplevelse.

Mike Forsman

Se upp för heliga kor i Batra Express

Titel: Batra Express

Batra Express Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: Från 12 år

Från 12 år Antal spelare: 2–4

2–4 Speltid: 90 minuter

90 minuter Förlag: ALF

ALF Regelvideo

I Batra Express ger du dig ut i den indiska stadstrafiken för att hämta och leverera bud så snabbt och effektivt som möjligt – och tjäna rupier. Spelaren med flest rupier vid spelets slut vinner. Men se upp för de heliga korna och elefanten som hindrar din framfart – eller flytta dem så att de blockerar en motspelare i stället.

Ett snyggt och välgjort spel med fina pjäser och genomtänkt spelplan, där alla kort, tärningar och brickor har en utsedd plats. Regelboken är väldigt pedagogisk, bland de bästa jag har läst.

Spelet passar bra till rutinerade spelare, med uppdrags- och tävlingskort som ger en extra strategisk dimension. Inget spel blir det andra likt – må den bästa budbäraren vinna!

Och om någon undrar: Namnet är inte en slump – spelet är framtaget i samarbete med komikern David Batra.

Linnea Buckley

Stillsamt landskapsbygge i Harmonies

Titel: Harmonies

Harmonies Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: Från 10 år

Från 10 år Antal spelare: 1–4

1–4 Speltid: 40 minuter

40 minuter Förlag: Libellud/Asmodee Nordics

Libellud/Asmodee Nordics Regelvideo

Djur och natur är ett återkommande tema bland årets nya spel. Så också i Harmonies, årets vinnare av Guldtärningen i kategorin vuxenspel. Här ska du bygga upp olika landskap och försöka locka djur att bo i dem. På din tur väljer du en grupp av tre brickor från ett gemensamt bräde och använder dem till att skapa floder, fält, träd, berg och byggnader. Du får också ta ett djurkort, som visar ett specifikt mönster av brickor. När du uppfyllt mönstret får du flytta ett av djuren på kortet till din spelplan. Både djur och landskap ger poäng i slutet av spelet och högst poäng vinner.

Harmonies är behagligt och lättspelat. Det är också är vackert att se på och har en välgenomtänkt layout; jag uppskattar särskilt att kortens illustrationer faktiskt föreställer det som brickorna representerar, vilket gör spelet mindre abstrakt än det annars hade varit.

En möjlig nackdel är att du knappt behöver bry dig om vad övriga spelare gör när det är deras tur – men det gör å andra sidan att Harmonies fungerar utmärkt som solospel.

Jakob Ihfongård

The Gang gör poker socialt på riktigt

Titel: The Gang

The Gang Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: Från 10 år

Från 10 år Antal spelare: 3–6

3–6 Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Kosmos/Brädspel.se

The Gang är en variant på poker, men här spelar ni inte mot varandra utan samarbetar. Du får inte avslöja din hand för de andra spelarna, ändå ska ni – med hjälp av marker med olika många stjärnor – försöka komma fram till vem som har bäst hand och i tur och ordning rangordna hela gruppen. Lyckas ni samarbeta er fram till helt rätt ordning vinner ”gänget” en stöt. Varje runda består av tre till fem stötar: tre lyckade stötar och gruppen vinner ett ”valvkort”, tre misslyckade stötar och gruppen får i stället ett ”larmkort”. Ju fler man är som spelar, desto svårare att lyckas, eftersom hela stöten går i stöpet om så bara en av spelarna över- eller undervärderat sina kort.

För oss som aldrig spelat poker tog det ett tag innan vi förstod hur det hela gick till. Spelet kräver lite övning, men blir roligare ju bättre man blir på det.

Helt klart ett spel vi kan tänka oss att spela igen. Extra plus för riktigt snygg design.

Eva Skog