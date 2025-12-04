Dagens stora test av sällskapsspel 2025

Välkommen till årets upplaga av Dagens stora brädspelstest.

Som vanligt är våra spel uppdelade i fyra olika kategorier, för att göra det lätt att hitta spel som passar för dig.

Spel för mindre barn, eller som barn kan spela utan någon vuxen medverkan. Här hittar du våra recensioner av barnspel.

Spel för vuxna och äldre barn, som fungerar att spela i de flesta sammanhang. Här hittar du våra recensioner av familjespel.

Spel för den som vill ha något att bita i och inte har problem med lite krångligare regler. Här hittar du våra recensioner av strategispel.

Sällskapsspel

Spel där umgänget med medspelarna är det viktigaste, bland annat partyspel och frågesport. Passar ofta bra på ungdomssamlingen eller till kyrkkaffet. Våra recensioner av sällskapsspel hittar du här nedanför.

Spela lugnt och hoppas du hittar en ny favorit!

Jakob Ihfongård, digital redaktör och ansvarig för Dagens brädspelsrecensioner

Recensioner av sällskapsspel

0–10: snabbt, smart och lätt att älska

Titel: 0–10

0–10 Betyg: 5 av 5

5 av 5 Ålder: Från 6 år

Från 6 år Antal spelare: 2–6

2–6 Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: PlayMig

0–10 är ett förvånansvärt smart och engagerande frågespel som lyckas förena enkelhet med välgjorda frågor. Alla svar är ett tal mellan 0 och 10, vilket gör att tröskeln för att vara med är låg och spelkänslan blir både lättsam och intensiv. Talsnurran ger ett kul moment av chansning och tempo, och att svaren visas samtidigt skapar tävlingskänsla.

Frågorna är spelets stora styrka. De är moderna, uppdaterade och fulla av igenkänning för barn och unga, med referenser till samtida fenomen, youtubers, populära böcker och filmer. Samtidigt är de tillräckligt breda för att även vuxna ska uppskatta variationen.

Spelet "0–10" fick ett av testets två femmor. Pressbild

Kombinationen av snabba rundor, både bildfrågor och faktakort samt det smidiga formatet, gör 0–10 till ett spel som passar nästan när som helst. I all sin enkelhet är det otroligt väl genomarbetat och skapar omedelbar spelglädje.

Felicia Ferreira

Hues and Cues – ett Tiktok-hajpat spel som håller

Titel: Hues and Cues

Hues and Cues Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: Från 8 år

Från 8 år Antal spelare: 3–10

3–10 Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: The OP Games/Asmodee Nordics

The OP Games/Asmodee Nordics Regelvideo

”Ååh, det här spelet har jag sett på Tiktok!” Familjens tolvåring var snabb att grabba tag i Hues and Cues när det kom innanför dörren. Det var nämligen något som hon hade sett influencers spela. Spelet, som går ut på att lista ut vilken färg och nyans spelaren har valt utan att färgen får nämnas, blev snabbt populärt här hemma. Hela familjen enades om att de goda virala recensionerna stämde. ”Hur ska jag beskriva det här så att mina medspelare förstår?” var frasen som återkom inför varje runda. Och spelet som från början såg ut att handla om färger är snarare ett spel om kommunikation som bidrar till att öka förståelsen för medspelarna.

Den stora spelplanen fyller ett bord med sina 480 färger och skapar snabbt intresse. Det finns inte mycket att vara kritisk till, utom möjligen den kvadratiska poängramen, som vi fick limma ihop eftersom den ständigt föll isär. Spelet testades i storgrupp och med tre spelare. Det var roligast i storgrupp, men fungerar absolut även för mindre sällskap.

Andreas Sjögren

Top 10 är perfekt för att lära känna varandra bättre

Titel: Top 10

Top 10 Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: Från 14 år

Från 14 år Antal spelare: 4–9

4–9 Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Asmodee Nordics

Asmodee Nordics Regelvideo

”Utomjordingar har landat och du är ansvarig för välkomstkommittén. Du ska välja välkomstpresent. Vad väljer du? Från en riktigt dålig idé (1) till en idé värdig en enastående ambassadör (10).”

”Finn en ny karriär för påven. Från minst sannolik (1) till mest sannolik (10).”

”Ställ dig upp, du är kirurg. Spela upp och kommentera operationens förlopp. Från det värsta (1) till det bästa (10) för patienten.”

Top 10 ledde till skratt och kreativa utmaningar på "hänget" efter kyrkan. Monali Egserius

Top 10 gav ”hänget” efter kyrkan både skratt och en kreativ utmaning. Spelet är lättsamt, underhållande och perfekt för att lära känna varandra bättre.

Varje omgång börjar med att alla spelare får en siffra från 1 till 10, som bara hen själv känner till. Uppgiften är att hitta på ett svar på omgångens påstående utifrån den tilldelade siffran. ”Kaptenen” har sedan i uppdrag att lista ut vem som har vilken siffra. Målet är att siffrorna placeras i rätt ordning och att det på spelplanen vid spelets slut, såklart, är fler enhörningar än bajskorvar.

Ett tips är att spela i lag om ni är många, samt att ignorera kortens något missvisande färgkodning.

Monali Egserius

Tänk långt utanför boxen i Långsökt

Titel: Långsökt

Långsökt Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: Från 14 år

Från 14 år Antal spelare: Från 2 spelare

Från 2 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Peliko

Namnet Långsökt fångar väldigt bra vad det här spelet handlar om. Du måste absolut använda din fantasi och försöka tänka utanför boxen.

Alla spelare får var sin hög med kort med olika texter, som exempelvis ”kan innehålla mögel och svamp”, ”kan få plats i en resväska”, ”hittas ofta i badrumsskåpet”, ”kan skada dig”. Du ska sedan tänka ut ett objekt som du kan matcha med så många av dina kort som möjligt. Riktigt roligt blir det när du tänker rejält långsökt och verkligen lägger ut texten – men om du är för långt utanför boxen kan övriga spelare protestera. I vissa situationer kan du också ge bort kort till motspelarna. Den som först blir av med alla sina kort vinner.

Det var lite trögt att komma i gång med Långsökt, eftersom instruktionerna var många och lite krångliga. Men när vi väl tagit oss igenom dem blev det mer och mer galet och roligt ju mer vi spelade.

Lotta Fahlén

Brick Like this – adrenalindrivet partyspel med legobitar

Titel: Brick Like This!

Brick Like This! Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: Från 7 år

Från 7 år Antal spelare: 2–8

2–8 Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Lego/Asmodee Nordics

Lego/Asmodee Nordics Regelvideo

Lego fortsätter sitt samarbete med den stora spelproducenten Asmodee och ger ut partyspelet Brick Like This! Här ska spelarna dela in sig i lag om två eller tre. Varje runda är en person instruktör och den andra byggare. Utifrån kort av olika svårighetsgrad ska instruktören berätta för byggaren vad den ska konstruera av legobitarna som ligger på bordet; instruktören får inte peka eller röra bitarna, byggaren får inte se kortet. Alla spelar samtidigt, och när det snabbaste laget byggt klart vänds tiduret och de övriga har 30 sekunder på sig att bli färdiga. Alla som blev klara i tid och byggt rätt får poäng utifrån hur svårt kort de valt. Mest poäng efter sex rundor vinner.

Brick Like This! är ett roligt och stressigt spel som går snabbt att komma in i och spela. Legobitarna är förstås av högsta kvalitet. Att alla bygger samtidigt och det finns en tidsbegränsning gör att adrenalinet flödar, vilket leder till misstag, vilket leder till skratt. Men försök vara ett jämnt antal spelare – i lag med tre blir en person varje runda bara sittande bredvid.

Jakob Ihfongård

Social taktik och paranoia i Heist Night

Titel: Heist Night

Heist Night Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: Från 8 år

Från 8 år Antal spelare: 3–6

3–6 Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: NinjaPrint

NinjaPrint Regelvideo (på engelska)

I Heist Night är ni ett gäng kriminella som ska genomföra stötar genom att samla tillräckligt många brickor i olika färger. Målet är att nå 100 miljoner dollar innan insatsstyrkan sätter stopp för er. Kruxet? Det kan finnas en eller flera infiltratörer bland er, som försöker samla bevis och skapa misstänksamhet i gruppen. Klarar ni av att lista ut vem (eller vilka) det är? Eller finns det ingen infiltratör alls? Var beredda på att bli paranoida!

Varje spelare drar brickor ur sin påse utan att titta. I påsen finns även bevisbrickor, och når ni tio är spelet förlorat. Det gäller alltså att tänka strategiskt när ni väljer kupp. Antingen för att lyckas – eller för att sabotera, om du är infiltratör. Det finns även platser som ger fördelar, som Dark Net där du kan kika på rollkort, och Shoutout om du tror dig veta vem som infiltrerat gruppen.

Heist Night

Osäkerheten kring antalet infiltratörer och de olika rollerna skapar variation och gör att spelet inte känns repetitivt. Heist Night passar dem som vill ha en socialt utmanande spelkväll. Förberedelserna är dock omfattande, så räkna med en brant inlärningskurva och en långsam första omgång.

Richard Rönnklint

Snabbt, enkelt och energifyllt i Duellen

Titel: Duellen

Duellen Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: Från 15 år

Från 15 år Antal spelare: Från 2 spelare

Från 2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Nicotext

Duellen är ett snabbt och lättsamt spel där ni möts i små, roliga utmaningar. Duellerna är enkla att förstå och går fort, vilket gör att man snabbt kommer in i tempot och gärna tar ”bara en runda till”. Stämningen blir ofta fnissig och småstressig på ett charmigt sätt.

Spelet fungerar bäst som ett kort och energifyllt mellanspel. Det är underhållande, men variationen är begränsad och duellerna kan kännas repetitiva efter ett tag. Slumpen spelar också en stor roll.

Duellen är väldigt gruppberoende. Är gruppen blyg kan vissa utmaningar kännas mer pinsamma än roliga. Det går faktiskt att spela med yngre barn också, även om det står 15+ på lådan; välj bara ut dueller som passar och hoppa över de som känns för svåra eller tokiga.

Sammanfattningsvis är Duellen ett snabbt, tokigt och lättspelat spel som kan ge många skratt – särskilt i rätt sällskap.

Kensi Forsman

Kul idé, men få aha-upplevelser i Det har man ju hört

Titel: Det har man ju hört

Det har man ju hört Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: Från 14 år

Från 14 år Antal spelare: Från 2 spelare

Från 2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Kylskåpspoesi

Man skulle kunna tro att frågespelsmarknaden är mättad. Men så dyker det upp ett spel med en ny twist! Det har man ju hört är smart och kul i all sin enkelhet. Spelet består av frågekort med sammanlagt 400 uttryck, fenomen och begrepp som man har hört talas om, men som man kanske inte riktigt vet vad de är. Det kan vara saker som mamelucker, mazurka och manchego.

Ni kan spela i lag eller individuellt och turas om att läsa upp orden för varandra. Till en början är det underhållande, men de ”skratt och aha-upplevelser” som utlovas av reklamen infinner sig inte riktigt. Däremot har spelet hittat helt rätt i urvalet av begrepp; det är verkligen saker som man hört och som man får gräva ett tag i hjärnarkivet för att plocka fram.

Malina Abrahamsson

Hur många katter är levande och/eller döda i Schrödinger’s Cats?

Titel: Schrödingers Cats

Schrödingers Cats Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: Från 10 år

Från 10 år Antal spelare: 2–6

2–6 Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: 9th Level Games/Brädspel.se

I Schrödinger’s Cats har du sex kort på handen: levande katter, döda katter, tomma kattlådor eller jokerkort. Utifrån vad du själv har ska du gissa hur många kort av varje kategori som finns totalt bland spelarna. Spelplanen styr vilken kategori nästa spelare måste höja budet i. Ni fortsätter att gissa i turordning tills någon tror att föregående spelare gissat fel. Då synas alls kort och spelaren som hade fel åker ut. I nästa omgång får de kvarvarande spelarna ett kort mindre än förra gången.

Det går även att lägga till ”fysikkatter”, actionkort som till exempel låter dig stå över en tur. Det finns också andra moment, som kortbyte, vilket gör spelet dynamiskt.

När vi väl fått kläm på Schrödinger’s Cats var det roligt och lagom klurigt, men det får minus för krångligt skrivna regler.

Eva Janzon

Smakfullt Matquiz med lagom mycket klur

Titel: Matquiz

Matquiz Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: Från 15 år

Från 15 år Antal spelare: Från 2 spelare

Från 2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Nicotext

Vi trodde att Matquiz skulle vara ett spel bara för matnördar. Men det visade sig vara ett riktigt trevligt frågespel, som mer är ett sätt att umgås än att få hög tävlingspuls av. Upplägget är enkelt: en lek med frågekort. Varje kort har sex kategorier, med en bra bredd som att gissa ursprungsland för en rätt eller ingrediens, identifiera maträtter från några huvudingredienser eller svara på kökskunskapsfrågor som ”vad betyder att bräcka?” Klarar du frågan behåller du kortet. Man går laget runt tills korthögen är slut, och den som då har flest kort vinner.

Nivån på frågorna är blandad – både för mästerkockar och de som har matlagning som hobby. Det gör att man kan svaret på en del frågor, men också lär sig en hel del nytt. Har man följt något av alla mattävlingsprogram på tv kan man även ha plockat upp lite proffskunskap som man får briljera med!

Vi hade oväntat roligt med spelet och konstaterade att vi gärna skulle spela det igen.

Lotta Fahlén

Tipspromenad utan promenad – och väl svåra frågor

Titel: 1X2 – tipspromenad i soffan

1X2 – tipspromenad i soffan Betyg: 2,5 av 5

2,5 av 5 Ålder: Från 14 år

Från 14 år Antal spelare: Från 2 spelare

Från 2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Kylskåpspoesi

1X2 är precis det som titeln säger – en tipspromenad utan att man behöver gå runt för att hitta frågorna. I stället läser en spelare upp frågorna och ni svarar med klassiska 1X2. Frågorna är väldigt varierande, med teman som sport, geografi, fysik och annat. Det finns både moderna och äldre frågor.

Vissa frågor fick oss att skratta högt. Men generellt var frågorna svåra, och jag kände mig ofta lite okunnig när jag inte kunde svaret.

Spelet är smidigt att ta med sig, lätt att plocka fram och lätt att lära sig – då det inte finns några regler. Det gör också att det är oklart om det är tänkt att man ska rätta efter varje fråga eller efter att alla frågor är upplästa. Inget spel som sticker ut.

Oskar Lindberg

Kul idé, men kortvarigt nöje i Pencil Nose

Titel: Pencil Nose

Pencil Nose Betyg: 2 av 5

2 av 5 Ålder: Från 8 år

Från 8 år Antal spelare: Minst 3

Minst 3 Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Peliko

”Rita och gissa”-spel finns det gott om, men Pencil Nose har en ny innovation, nämligen att pennan fästs på näsan på den som ritar. Första gången skrattar vi åt hur fånigt det ser ut när näsritaren börjar kludda på den genomskinliga tavlan, men ganska snabbt har alla fattat grejen.

Familjen Lilja testar Pencil Nose Josefin Lilja

Vi konstaterade allihop, även barnen, att det här spelet kommer vi nog inte att spela särskilt ofta. Kanske passar det om man är på precis rätt flamshumör, eller behöver bryta isen med nya vänner på besök, men annars har jag svårt att tro att det kommer plockas fram igen.

Josefin Lilja

Mer havregrynsgröt än festmåltid med Quiznödig

Titel: Quiznödigt – Ja eller nej

Quiznödigt – Ja eller nej Betyg: 2 av 5

2 av 5 Ålder: Från 12 år

Från 12 år Antal spelare: Från 2 spelare

Från 2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Kylskåpspoesi

Det är en stor skillnad på om man har roligt när man spelar ett spel, och om spelet i sig är roligt. Quiznödig är ett sådant spel där man lättsamt och enkelt ställer frågor till varandra som man kan svara ja eller nej på, av typen ”är silver en färg?”.

Visst har man ofta roligt med sådana här spel, men Quiznödig är samtidigt ett i mängden av frågespel som spottas ut på marknaden. Inget unikt, inget speciellt, lite som havregrynsgröt: det mättar och fyller sin funktion, men det är inget man lagar när man vill ha det där lilla extra.

Jacob Zetterman

Paranoia tappar all nerv i kortspelsform

Titel: Paranoia

Paranoia Betyg: 1 av 5

1 av 5 Ålder: Från 15 år

Från 15 år Antal spelare: Från 3 spelare (2 enligt lådan)

Från 3 spelare (2 enligt lådan) Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Nicotext

Paranoia är ursprungligen en lek som passar lika bra runt en lägereld som på en fest. Första personen viskar en fråga i grannens öra, till exempel ”vem i rummet skulle du helst vilja kyssa” eller ”vem tror du är bäst på säckpipa”. Personen svarar högt och krona eller klave avgör ödet: ska de andra få höra frågan eller tvingas leva i ovisshet? Det är just den osäkerheten som skapar känslan av paranoia. Varför sa personen just mitt namn?

Kortspelsversionen av Paranoia har samma grundidé, men tappar helt nerven. I stället för egna frågor ska du på din tur viska det som står på ett kort till nästa spelare, som svarar högt. Varför vet jag inte – spelaren hade lika gärna kunnat läsa frågan tyst för sig själv och sedan svarat. Många frågor är dessutom väldigt harmlösa. ”Vad är det bästa med tåg?” till exempel, dödar all laddning. Att spelarna dessutom ska gissa frågan för att samla poäng gör att hela syftet med leken försvinner. Man känner sig inte alls paranoid!

Kvar blir en urvattnad kopia som hade behövt några vändor till på ritbordet.

Richard Rönnklint