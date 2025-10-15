Artisterna Brandon Lake och Leanna Crawford är Dove-galans stora vinnare 

Kultur

Låtskrivarkollektiven tar över även i den kristna musikbranschen

Brandon Lake och Jelly Roll uppträdde tillsammans när den 56:e Dove awards-galan genomfördes i Nashville sent i fredags kväll den 10 oktober.
Brandon Lake blev den stora vinnaren med hela fem Dove awards, den kristna motsvarigheten till Grammys, när galan i helgen traditionsenligt hölls i Nashville. Leanna Crawford, 30, fick priset som Årets nykomling och Forrest Frank tilldelades tre utmärkelser, bland annat för Årets artist.

