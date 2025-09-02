Kultur
Här är böckerna som kristna profilerna vill ha med i kulturkanon
Fem profiler i kristenheten ger sin syn på vilka verk som borde kanoniseras
Med hjälp av fem kristna profiler undersöker Dagen vad som borde ingå i en kristen kulturkanon.
Kimberly Farmer
Nu avslöjas innehållet i regeringens kulturkanon. Initiativet att ta fram en lista över verk som format Sverige har både kritiserats och hyllats. Inför lanseringen av kulturkanon frågade Dagen ett antal kristna profiler om vad som skulle ingå i en kristen kanon om de fick bestämma.