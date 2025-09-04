Kultur

”Heliga Birgitta och Vadstena kloster klarar sig bra även utan kanon”

Kyrkoherde Daniel Andrén förvånad och frågande inför placeringen i Sveriges kulturkanon: "Människors längtan hit handlar om mer än att det finns med på en lista".

Daniel Andrén, kyrkoherde i Vadstena och Dals församlingar.
Daniel Wistrand
Kultur- och livsstilsredaktör
Publicerad Senast uppdaterad

Husaby kyrka och Vadstena kloster tog sig in i kulturkanon. Men när Dagen ringer upp kyrkoherdarna för de omgivande församlingarna är de förvånade och lite frågande inför tilltaget.

