”Heliga Birgitta och Vadstena kloster klarar sig bra även utan kanon”
Kyrkoherde Daniel Andrén förvånad och frågande inför placeringen i Sveriges kulturkanon: "Människors längtan hit handlar om mer än att det finns med på en lista".
Daniel Andrén, kyrkoherde i Vadstena och Dals församlingar.
Vadstena och Dals församlingar
Husaby kyrka och Vadstena kloster tog sig in i kulturkanon. Men när Dagen ringer upp kyrkoherdarna för de omgivande församlingarna är de förvånade och lite frågande inför tilltaget.