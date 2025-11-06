Kultur

”Jag stödde ersättningsteologin i 30 år – tills jag plötsligt vaknade upp”

Bokaktuella teologen Gerald McDermott beskriver upptäckten som en omvändelse – menar han att han läst Nya testamentet fel i alla år

Bedjande judiska män vid Västra muren i Jerusalem.
Arne Lapidus
Arne Lapidus Israelkorrespondent
Publicerad Senast uppdaterad

Han är teologen som ”vaknade upp” och blev övertygad om att judarna och Heliga landet spelar en central roll också i Nya testamentet – och därför för kristendomen. Gerald McDermott beskriver i en på svenska nyutkommen bok sin resa från ersättningsteologi till vad han kallar ”ny kristen sionism”.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

judendom kultur ersättningsteologi messianska judar

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning