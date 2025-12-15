Hur påverkas vi av att ha en nästan oändlig tillgång till musik? frågar sig Malina Abrahamsson i sin krönika. Evgeniy Smersh

Jag sitter hemma och jobbar och det är helt tyst i lägenheten. Vanligtvis har jag musik i gång hela dagen och alternerar mellan olika spellistor, olika sorters bakgrundsbrus. Det är bra för min koncentration, inbillar jag mig. Tystnad kan lätt göra mig rastlös.