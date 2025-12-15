Kultur | Krönika
Hur påverkas vi av att ha en nästan oändlig tillgång till musik? frågar sig Malina Abrahamsson i sin krönika.
Evgeniy Smersh
Malina Abrahamsson:
Jag har avslutat mitt Spotifykonto – av religiösa skäl
”Nu har jag gjort det svårt för mig själv. Eller enkelt, beroende på hur man ser det”
Jag sitter hemma och jobbar och det är helt tyst i lägenheten. Vanligtvis har jag musik i gång hela dagen och alternerar mellan olika spellistor, olika sorters bakgrundsbrus. Det är bra för min koncentration, inbillar jag mig. Tystnad kan lätt göra mig rastlös.