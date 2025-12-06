Kultur

Idolvinnaren Nike, 30, om beroendet: ”Jag har behövt falla flera gånger”

Det blev den alkoholfria miljön på en kristen folkhögskola som till slut födde en längtan efter ett annat liv.

”Jag är väldigt tacksam över det jag har fått uppleva av kristendomen”, säger Nike Sellmar som vann Idol år 2022.
Nils Abenius
Nils Abenius Reporter
Publicerad

Under hela sitt liv hade artisten och Idolvinnaren Nike Sellmar använt alkoholen för att dämpa sina problem. Men när hon plötsligt hamnade i en nykter miljö – som dessutom var kristen – ställdes hon inför en ny fråga: vart skulle hon vända sig nu? 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

musik tv4 alkohol tv missbruk kultur idol folkhögskolor

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning