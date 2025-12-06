Kultur
Idolvinnaren Nike, 30, om beroendet: ”Jag har behövt falla flera gånger”
Det blev den alkoholfria miljön på en kristen folkhögskola som till slut födde en längtan efter ett annat liv.
”Jag är väldigt tacksam över det jag har fått uppleva av kristendomen”, säger Nike Sellmar som vann Idol år 2022.
Tove Floss
Under hela sitt liv hade artisten och Idolvinnaren Nike Sellmar använt alkoholen för att dämpa sina problem. Men när hon plötsligt hamnade i en nykter miljö – som dessutom var kristen – ställdes hon inför en ny fråga: vart skulle hon vända sig nu?