Lars Trägårdh: Klockrent med en julkanon

Mannen bakom den svenska kulturkanon lovordar Dagens initiativ.

Lars Trägårdh, 72, går gärna till olika kyrkor under advent och jul. ”Kyrkan kan bli ännu bättre på att synas och finnas där för människor under julen”, menar han.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Publicerad

Lars Trägårdh, 72, är historiker och den som fick uppdraget av regeringen att sätta samman en svensk kulturkanon. Nu när Dagen tagit fram en egen julkanon ville vi höra vad han tyckte om detta, och varför han själv blir religiös under julen.

