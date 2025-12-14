Kultur

Svensk och afrikansk barnkör sjöng ihop - möte över gränser som blev viral

Miljontals har sett klippet • ”Jag förstår att det väcker känslor, för det var en otrolig stämning i rummet” säger Linköpingskyrkans kommunikatör Royne Mercurio.

Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Publicerad

Två gosskörer som möts i Linköping för öva tillsammans. Det är innehållet i den korta video som Royne Mercurio lade ut på kyrkans sociala medier. Nu har klippet fått miljontals visningar, och kommentarer på flera olika språk.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

körsång musik kultur

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning