Kristian Fredén om uppväxten i skuggan av ärkebiskopen: Han var som ett slags väsen

Augustprisnominerade författaren Kristian Fredén i stor intervju • Berättar om sin mammas självmord och den diffusa känslan av att man som ättling till Nathan Söderblom måste lyckas med något stort

Kristian Fredén, född 1972, är författare, litteraturkritiker, bibliotekarie och redaktör.
Malina Abrahamsson
Malina Abrahamsson Reporter
Publicerad

När Kristian Fredéns bok En inre angelägenhet kom fick den Expressens kulturchef att börja gråta. Den orsakade också kritikerdebatt. Nu möter Dagen författaren, som själv faller i gråt. 

