Tuva Råwall, 18, är årets Idol-vinnare

Årets ”Idol”-final blev tonåringarnas kamp. När sista röstningen var avslutad stod Tuva Råwall, 18, där som segrare.

Hon hade då besegrat Nicolina-Mercedes ”Nico” Brandström, 16, och Love Hedlund Stenmarck, 19. Nicolina-Mercedes var den första att lämna tävlingen, men hon var ändå tillfreds med sin insats.

– De här två är helt otroliga, både som sångare och människor. Och jag är topp tre, det är inte så att det är dåligt. Jag är nöjd, sa Nicolina-Mercedes i programmet.

Kramkalas med familjen

Då återstod bara två deltagare och sida vid sida inväntade Love Hedlund Stenmarck och Tuva Råwall programledaren Pär Lernströms tillkännagivande av resultatet av den allra sista omröstningen i årets Idol. Ett förlösande jubel utbröt för Tuva Råwall och hennes många fans när hennes namn ropades ut. Sedan blev det kramkalas med familjen och vännerna. Tuvas första kommentar var:

– Hjälp! Tack! Men det här är så sjukt.

Hon tackade varenda en som hade röstat och när den sedvanliga segerintervjun var över framförde hon Lalehs Some Die Young, som var hennes sista nummer i tävlingen.

Även tvåan Love Hedlund Stenmarck fick ta emot publikens kärlek för sin insats.

Kämpat med psykiskt mående

Tuva Råwall och Nicolina-Mercedes Brandström var två av de tävlande i årets Idol som var helt öppna med sin kristna tro. I semifinalen berättade Tuva Råwalls mamma Charlotte att det var på ett konfirmationsläger som vändningen i Tuvas liv skett, efter att hon kämpat länge med sitt psykiska mående.

Nicolina-Mercedes Brandström framförde Hillsong United-låten So Will I som ett av sina två bidrag i finalen. Med sig på scenen hade hon också ett gäng vänner från sin kyrka, Hillsong Stockholm. 16-åringen märkte också ut sig tidigare under säsongen när hon på eget initiativ ändrade texten i Radioheads Creep eftersom hon inte vill ta några svordomar i sin mun.

Men finalkvällens drottning var ändå Tuva Råwall, en 18-årig frimodig tjej från Partille som nu alltså kan titulera sig Idolvinnare 2025.

Hyllas av Michael Jeff Johnson

På Instagram hyllas hon av sin musiklärare på Rytmus i Göteborg, Michael Jeff Johnson, själv en välkänd sångare, musiker och låtskrivare inom svensk kristenhet.

”Grattis @tuvaraawall till vinsten!”, skriver Michael Jeff Johnson. ”Du är så värd vinnare med din musikalitet och ödmjukhet”.

Michael Jeff Johnson känner dessutom Tuva och familjen Råwall från Missionskyrkan i Sävedalen, eftersom de alla är engagerade där sedan länge.