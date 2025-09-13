Kultur
Läsarsångsstipendiaten: Jag trodde de hade ringt fel
Kristna popartisten och låtskrivaren Ingemar Olsson tagen på sängen av att få just den utmärkelsen
Nu berättar Ingemar Olsson om hur det var att få Läsarsångsstipendiet 2025 som han fick ta emot vid en ceremoni i samband med Linköpings stadsfest i augusti. Prisutdelare var Yvonne Andersson, ordförande för Lennart Magnussons stiftelse. Kören Vox Deo under ledning av Anna Vårdstedt medverkade också.
Pressbild
När en representant för Läsarsångsstipendiet i somras hörde av sig för att meddela Ingemar Olsson att han är årets pristagare trodde han att de ring fel. Men så här efter prisutdelningen kan han se att juryn faktiskt har en poäng med sitt val.