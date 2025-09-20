Kultur | Krönika

Malina Abrahamsson:
Jag känner mig patetisk som människa

En sådan här person vill jag inte vara. Jag känner mig lättköpt. Liten.

Malina Abrahamsson
Reporter
Publicerad

Nu ska jag berätta något som jag skäms över. Varje morgon när jag vaknar längtar jag efter min mobil. Jag ser fram emot att kolla vad som har hänt sedan sist (precis innan jag lade mig), se om någon skrivit till mig på Messenger eller om ytterligare en person tittat på min senaste story på Instagram. Men sedan, bara några sekunder senare, övermannas jag av en annan känsla: Jag känner mig patetisk som människa. Lättköpt, liten. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

krönikor digitalisering kultur kulturkrönika sociala medier skärmtid

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning