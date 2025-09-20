Nu ska jag berätta något som jag skäms över. Varje morgon när jag vaknar längtar jag efter min mobil. Jag ser fram emot att kolla vad som har hänt sedan sist (precis innan jag lade mig), se om någon skrivit till mig på Messenger eller om ytterligare en person tittat på min senaste story på Instagram. Men sedan, bara några sekunder senare, övermannas jag av en annan känsla: Jag känner mig patetisk som människa. Lättköpt, liten.