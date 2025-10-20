Kultur

Markus Torgeby sover ute med kändisar

I nya SVT-programmet ”Under bar himmel” får samtalet ta plats under strapatserna.

Markus Torgeby sover ute med kändisar i SVT-programmet Under bar himmel. I första avsnittet får skådespelaren Ewa Fröling testa sova i skogen, vilket går sådär.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Publicerad

Ingen annan svensk har frivilligt sovit utomhus lika mycket som Markus Torgeby, 49. I en ny tv-satsning får han chans att göra det tillsammans med ett antal kända personer, som Gustaf Norén, Tomas Sjödin och Linnea Henriksson.

öckerö markus torgeby kultur film och tv åre svt tv

