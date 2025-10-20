Kultur
Markus Torgeby sover ute med kändisar
I nya SVT-programmet ”Under bar himmel” får samtalet ta plats under strapatserna.
Markus Torgeby sover ute med kändisar i SVT-programmet Under bar himmel. I första avsnittet får skådespelaren Ewa Fröling testa sova i skogen, vilket går sådär.
SVT
Ingen annan svensk har frivilligt sovit utomhus lika mycket som Markus Torgeby, 49. I en ny tv-satsning får han chans att göra det tillsammans med ett antal kända personer, som Gustaf Norén, Tomas Sjödin och Linnea Henriksson.