”Oavsett om man tror på Gud eller inte, är musiken en religiös upplevelse”
Emil Svanängen, känd som Loney Dear, i stor intervju om relationen till kyrkan
Emil Svanängen är musiker och artist. I januari släpper han sitt tionde album.
Malina Abrahamsson
När Emil Svanängen – känd som Loney Dear – håller konsert känner han sig som en präst eller psykolog, säger han. För Dagens Malina Abrahamsson berättar han om arvet från frikyrkan och varför han tycker så mycket om Jonas Eveborn och Martin Modéus.