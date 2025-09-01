Kultur
Svenske pingstmissionären Daniel Berg glömdes bort av rörelsen han grundade
I dag ses han som en legend - hans ansikte pryder t-shirtar, muggar och pennor när brasilianska pingströrelsen firar 100 år - men under stora delar av sitt liv befann sig Daniel Berg från Vänersborg i periferin • Barnbarnet: "Han ville inte bli känd. Han ville tjäna Jesus".
David Berg och Gunnar Vingren
Arkivbild
När den brasilianska pingströrelsen Assembléia de Deus fyllde hundra år 2011 fanns Gunnar Vingrens och Daniel Bergs ansikten på T-shirtar, pennor, muggar och väskor. Men under många år var de svenska grundarna i det närmaste bortglömda.