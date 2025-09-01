Kultur

Svenske pingstmissionären Daniel Berg glömdes bort av rörelsen han grundade

I dag ses han som en legend - hans ansikte pryder t-shirtar, muggar och pennor när brasilianska pingströrelsen firar 100 år - men under stora delar av sitt liv befann sig Daniel Berg från Vänersborg i periferin • Barnbarnet: "Han ville inte bli känd. Han ville tjäna Jesus".

David Berg och Gunnar Vingren
Journalist, boende i Brasilien
Publicerad

När den brasilianska pingströrelsen Assembléia de Deus fyllde hundra år 2011  fanns Gunnar Vingrens och Daniel Bergs ansikten på T-shirtar, pennor, muggar och väskor. Men under många år var de svenska grundarna i det närmaste bortglömda. 

