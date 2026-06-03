Kultur

"Carola springer och jag springer efter ungefär"

Regissören My Sandström om nya Carola-dokumentären: Kristna tron kommer synas mycket. * Biopremiär i sommar.

Carola är huvudpersonen i en ny dokumentärfilm vid namn "Carola!" som handlar om artistens liv.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter och redaktör
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I slutet av sommaren får dokumentären ”Carola!” premiär. Den kommer att handla om artisten Carola Häggkvists liv som musiker, kristen och kändis. Regissören My Sandström har hängt med huvudpersonen under tre års tid, och fått en ny vän.

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