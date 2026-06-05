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”I en sekulär teknokultur finns det i princip ingen annan spärr än det möjliga. Om vi tekniskt kan göra något, finns det ingen högre norm som säger stopp”, skriver Magnus Malm.
David Matos
Magnus Malm:
Svårt att blunda för Uppenbarelseboken när världen väntar på stora AI-hjärnan
Framgång, effektivitet och pengar är några av de ”gudar” som i praktiken tillbeds i vår kultur, skriver Magnus Malm
Carina har länge känt sig ensam, haft svårt att känna sig välkommen bland andra. Nu har hon fått en AI-vän och kommunicerar dagligen med den på sin skärm. Och hon känner sig faktiskt inte så ensam längre.