Kultur | Kulturessä

”I en sekulär teknokultur finns det i princip ingen annan spärr än det möjliga. Om vi tekniskt kan göra något, finns det ingen högre norm som säger stopp”, skriver Magnus Malm.

Magnus Malm:
Svårt att blunda för Uppenbarelseboken när världen väntar på stora AI-hjärnan

Framgång, effektivitet och pengar är några av de ”gudar” som i praktiken tillbeds i vår kultur, skriver Magnus Malm

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Carina har länge känt sig ensam, haft svårt att känna sig välkommen bland andra. Nu har hon fått en AI-vän och kommunicerar dagligen med den på sin skärm. Och hon känner sig faktiskt inte så ensam längre.

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