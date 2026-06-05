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”I en sekulär teknokultur finns det i princip ingen annan spärr än det möjliga. Om vi tekniskt kan göra något, finns det ingen högre norm som säger stopp”, skriver Magnus Malm. David Matos

Magnus Malm:

Svårt att blunda för Uppenbarelseboken när världen väntar på stora AI-hjärnan

Framgång, effektivitet och pengar är några av de ”gudar” som i praktiken tillbeds i vår kultur, skriver Magnus Malm