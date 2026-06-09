Livsstil
Magnus Malm är aktuell med återutgivningen av hans klassiska bok "Vägvisare". Dagen mötte författaren och retreatledaren i sitt hem utanför Vårgårda.
Malin Aronsson
Magnus Malm: Jag skriver för att jag tror att Gud vill att jag ska skriva
Dagens Malin Aronsson mötte vägvisaren som inte kan låta bli att leka med hunden
VÅRGÅRDA. Det har gått 36 år sedan boken Vägvisare, om kristet ledarskap, kom ut första gången. Mycket har hänt, men ett hållbart kristet ledarskap bygger fortfarande på samma principer, menar författaren Magnus Malm. Gud får inte bli ett jobb som ska göras. Gud är i första hand en relation.