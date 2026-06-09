Livsstil

Magnus Malm är aktuell med återutgivningen av hans klassiska bok "Vägvisare". Dagen mötte författaren och retreatledaren i sitt hem utanför Vårgårda. Malin Aronsson

Magnus Malm: Jag skriver för att jag tror att Gud vill att jag ska skriva

Dagens Malin Aronsson mötte vägvisaren som inte kan låta bli att leka med hunden