Livsstil

"Ingen ska behöva gå och lägga sig förtvivlad och hungrig i Sverige 2026"

Irmeli Näätänen är en av eldsjälarna i Frälsningsarmén i Östersund som sprider hopp när samhällets skyddsnät brister

Det sociala arbetet pågår ständigt i Frälsningsarmén i Östersund. Irmeli Näätänen (till höger) är en av eldsjälarna.
Ulf Olsson Ulf Olsson Frilansjournalist
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ÖSTERSUND. Inflation, stramare trygghetssystem och ökad ensamhet. Avståndet mellan trygghet och förtvivlan i Sverige är mindre än man tror. I Frälsningsarmén i Östersund möts allt fler hjälpsökande och i centrum av arbetet finns eldsjälen Irmeli Näätänen, som själv kom i kontakt med Frälsningsarmén när hon behövde hjälp.

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