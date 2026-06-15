Livsstil
"Ingen ska behöva gå och lägga sig förtvivlad och hungrig i Sverige 2026"
Irmeli Näätänen är en av eldsjälarna i Frälsningsarmén i Östersund som sprider hopp när samhällets skyddsnät brister
Det sociala arbetet pågår ständigt i Frälsningsarmén i Östersund. Irmeli Näätänen (till höger) är en av eldsjälarna.
Ulf Olsson
ÖSTERSUND. Inflation, stramare trygghetssystem och ökad ensamhet. Avståndet mellan trygghet och förtvivlan i Sverige är mindre än man tror. I Frälsningsarmén i Östersund möts allt fler hjälpsökande och i centrum av arbetet finns eldsjälen Irmeli Näätänen, som själv kom i kontakt med Frälsningsarmén när hon behövde hjälp.