Livsstil | Krönika
Johannes döparen valde ett liv i utanförskap.
Nils Söderman
Julia Forsberg:
Johannes valde ett liv i utanförskap för att kallelsen var så stark
Även vi kan tvivla på om vi verkligen orkar, men Gud ger oss den kraft vi behöver
Johannes får en unik uppgift i livet när han blir kallad att vara den Högstes profet, för nu var tiden här och Guds son skulle födas in i världen för att visa den vad kärlek är. Därför kallas Johannes att gå före, att likt profeter före honom vara ett språkrör för Gud och berätta för folken att en soluppgång kommer och den ska styra våra fötter in på fredens väg.