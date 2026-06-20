Även vi kan tvivla på om vi verkligen orkar, men Gud ger oss den kraft vi behöver

Johannes får en unik uppgift i livet när han blir kallad att vara den Högstes profet, för nu var tiden här och Guds son skulle födas in i världen för att visa den vad kärlek är. Därför kallas Johannes att gå före, att likt profeter före honom vara ett språkrör för Gud och berätta för folken att en soluppgång kommer och den ska styra våra fötter in på fredens väg.