Livsstil | Krönika

Barnkör i Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala.

Josefin Lilja:
Kära barn, sjung inte bara på skolavslutningen!

De tillfällen där barn får klämma i med sång tycks ha minskat drastiskt 

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Häromdagen fick jag en påringning från en av Dagens hängivna prenumeranter. Hon har jobbat för och med barn i hela sitt liv – det gör hon fortfarande, även om hon passerat 80-strecket. Frågan som nu låg och värkte på hennes hjärta handlade om den tystnande sången: Kan dagens barn och tonåringar några psalmer? Sjunger de något ur den svenska visskatten – ja, sjunger de över huvud taget längre?

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