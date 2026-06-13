Häromdagen fick jag en påringning från en av Dagens hängivna prenumeranter. Hon har jobbat för och med barn i hela sitt liv – det gör hon fortfarande, även om hon passerat 80-strecket. Frågan som nu låg och värkte på hennes hjärta handlade om den tystnande sången: Kan dagens barn och tonåringar några psalmer? Sjunger de något ur den svenska visskatten – ja, sjunger de över huvud taget längre?