Livsstil
Får en pastor göra vad som helst i sociala medier?
Dagens församlingsexpert Britta Bolmenäs: Ledaren är förebild för många – med det kommer ett ansvar
Jag har noterat att en del pastorer lägger upp bilder på sig själva när de sitter på lyxkrogar, eller visar upp dyra saker de köpt, skriver veckans frågeställare till Dagens församlingsexpert.
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Hej Britta.
Hur tycker du att pastorer och församlingsledare bör agera när det kommer till sociala medier? Jag har noterat att en del pastorer lägger upp bilder på sig själva när de sitter på lyxkrogar, visar upp dyra saker de köpt eller bilder på sig själva i situationer som jag blir obekväm av. Hur ska jag tänka? De har ju sociala medier i rollen som privatperson, kan man begära att de ska hantera dem med eftertanke eftersom de är församlingsledare? Jag är ingen stenhård moralist, men tänker att pastorer är en sorts influencers och med sådana inlägg driver de på fixeringen av utsidan och status. Hur tänker du och andra kyrkoledare om detta?
/Kajsa