Livsstil | Krönika

“Jag vet hur viktigt det är att ankra upp båten väl för att kunna sova gott på natten”, skriver Anton Ahlmark i sin bibelkrönika.

Anton Ahlmark:
Fäst ditt ankare i det som håller när det blåser

Johannes påminner oss den här veckan om att leva liv som är beständiga och stabila. Att leva för det som håller

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Johannes döpare var vad man måste kalla en annorlunda karaktär. Han bodde ute i öknen. Han var klädd i kamelhår och åt gräshoppor och vildhonung till middag. Hade han gått på Stockholms gator i dag hade folk troligtvis stirrat eller tagit bilder. Möjligtvis undantaget om han hade tagit sin promenad på Södermalm.

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