Livsstil | Krönika
“Jag vet hur viktigt det är att ankra upp båten väl för att kunna sova gott på natten”, skriver Anton Ahlmark i sin bibelkrönika.
Grant Durr
Anton Ahlmark:
Fäst ditt ankare i det som håller när det blåser
Johannes påminner oss den här veckan om att leva liv som är beständiga och stabila. Att leva för det som håller
Johannes döpare var vad man måste kalla en annorlunda karaktär. Han bodde ute i öknen. Han var klädd i kamelhår och åt gräshoppor och vildhonung till middag. Hade han gått på Stockholms gator i dag hade folk troligtvis stirrat eller tagit bilder. Möjligtvis undantaget om han hade tagit sin promenad på Södermalm.