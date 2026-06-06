Livsstil | Krönika

“Jag vet hur viktigt det är att ankra upp båten väl för att kunna sova gott på natten”, skriver Anton Ahlmark i sin bibelkrönika. Grant Durr

Anton Ahlmark:

Fäst ditt ankare i det som håller när det blåser

Johannes påminner oss den här veckan om att leva liv som är beständiga och stabila. Att leva för det som håller