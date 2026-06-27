Livsstil | Krönika
Det behövs ett särskilt gott handlag om man ska kunna hjälpa någon bort från det som är destruktivt. "Någon måste säkra upp, vara en fallskärm när allt brister", skriver Liselotte J Andersson.
Tobias Flyckt
Liselotte J Andersson:
Någon behöver vara en fallskärm när allt brister
"En nödvändig hjälp är att försöka förstå hur ”flisan” kunde hamna i min medmänniskas öga och borra sig in så djupt", skriver Liselotte J Andersson
Att inte döma. Är det att aldrig höja på ögonbrynen inför en annan människas handlingar eller ord? Det kan det inte vara. Evangelietexten för denna söndag inleds med orden: ”Var Barmhärtiga”! Det är inte barmhärtigt att låta någon förstöra livet för sig själv eller någon annan. Ordet för en sådan hållning är snarare: cynism.