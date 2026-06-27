Livsstil | Krönika

Det behövs ett särskilt gott handlag om man ska kunna hjälpa någon bort från det som är destruktivt. "Någon måste säkra upp, vara en fallskärm när allt brister", skriver Liselotte J Andersson. Tobias Flyckt

Liselotte J Andersson:

Någon behöver vara en fallskärm när allt brister

"En nödvändig hjälp är att försöka förstå hur ”flisan” kunde hamna i min medmänniskas öga och borra sig in så djupt", skriver Liselotte J Andersson