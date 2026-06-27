Livsstil | Krönika

Det behövs ett särskilt gott handlag om man ska kunna hjälpa någon bort från det som är destruktivt. "Någon måste säkra upp, vara en fallskärm när allt brister", skriver Liselotte J Andersson.

Liselotte J Andersson:
Någon behöver vara en fallskärm när allt brister

"En nödvändig hjälp är att försöka förstå hur ”flisan” kunde hamna i min medmänniskas öga och borra sig in så djupt", skriver Liselotte J Andersson

Publicerad

Att inte döma. Är det att aldrig höja på ögonbrynen inför en annan människas handlingar eller ord? Det kan det inte vara. Evangelietexten för denna söndag inleds med orden: ”Var Barmhärtiga”! Det är inte barmhärtigt att låta någon förstöra livet för sig själv eller någon annan. Ordet för en sådan hållning är snarare: cynism.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

krönikor bibeln 5 minuter med gud livsstilskrönika teologi liselotte j andersson livsstil

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning