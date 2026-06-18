Dagens människa: Malin Berghagen

Fakta: Dagens människa Dagens människa är en intervju­podd från Dagen, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

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I avsnitt 236 möter vi skådespelerskan, författaren och hälsocoachen Malin Berghagen.

Hon berättar om förlusten av sina föräldrar, och om hur deras död har påverkat henne. Samtalet kretsar också kring åldrandet – om att möta livets olika faser med både vemod och tacksamhet.



Malin Berghagen delar dessutom med sig av sin andliga resa och den tro som har blivit en viktig kompass genom livet.