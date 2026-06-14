Livsstil | Krönika

“Det är som att Jesus har ett särskilt fokus på att bjuda in just de människor som andra inte tycker borde få vara med”, skriver Anton Ahlmark. Aurelia Redenica

Anton Ahlmark:

Jesu vänner var inga man skröt om runt middagsborden

Vem avgör vem som får vara med i Guds rike?