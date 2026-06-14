Livsstil | Krönika

“Det är som att Jesus har ett särskilt fokus på att bjuda in just de människor som andra inte tycker borde få vara med”, skriver Anton Ahlmark.

Anton Ahlmark:
Jesu vänner var inga man skröt om runt middagsborden

Vem avgör vem som får vara med i Guds rike?

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Vem får och vem får inte vara med i Guds rike? Och vem är det som avgör det? Läser man evangelierna är det som att svaret på dessa frågor blir en överraskning, snudd på chock, gång på gång för de som tror att de bestämmer. Det är som att Jesus har ett särskilt fokus på att bjuda in just de människor som andra inte tycker borde få vara med.

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