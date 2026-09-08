Livsstil

”Det är bara på grund av Guds nåd som det har gått bra”

Kristna profilen Leif Ingvald Skaug om att brinna, bli utbränd och hur han hittade tillbaka till Norska kyrkan

Leif Ingvald Skaug berättar att han i dag inte är rädd för att säga ifrån när han menar att någon behandlas orättvist.
Hanna Marie Haug Hanna Marie Haug Journalist
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Leif Ingvald Skaug, 50, satte eld på sin skivsamling och tvingades reda upp i sin relationshistorik efter ett gudsmöte på pojkrummet. Nu berättar han om vägen tillbaka till en lugnare tro – och färre resdygn.

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