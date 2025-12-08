Livsstil

Mormor Ulla, 83, fick paketkalender av barnbarnen – efter att hon gett i flera år

Ulla Thuresson: Jag blev otroligt överraskad, att de hade tänkt på oss!

Ulla Thureson med barnbarnet Lily som kom med julklappskalender.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Under många år har Ulla Thureson ordnat med en paketkalender till sina två barnbarn Ellen och Lily. För ett par år sedan upphörde traditionen; barnen hade blivit för stora. Men i år tyckte barnbarnen att det var deras tur att ”ge igen” och överraskade sin mormor.

jul livsstil äldreomsorg barn

