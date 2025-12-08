Livsstil
Mormor Ulla, 83, fick paketkalender av barnbarnen – efter att hon gett i flera år
Ulla Thuresson: Jag blev otroligt överraskad, att de hade tänkt på oss!
Ulla Thureson med barnbarnet Lily som kom med julklappskalender.
Under många år har Ulla Thureson ordnat med en paketkalender till sina två barnbarn Ellen och Lily. För ett par år sedan upphörde traditionen; barnen hade blivit för stora. Men i år tyckte barnbarnen att det var deras tur att ”ge igen” och överraskade sin mormor.