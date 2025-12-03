Livsstil

”Smartphones och barn hör ihop lika lite som alkohol och barn”

Podden Dagens föräldrar gästas av opinionsbildaren Roksana Schnittger, 41, som grundat rörelsen Föräldrapakten och Ki-DS Bättre digital barndom.

Roksana Schnittger, grundare av Ki-DS Bättre digital barndom
Tveka inte att ta hjälp av andra föräldrar om du har svårt att stå emot barnens skärmtjat. Den uppmaningen ger Roksana Schnittger, grundare av Ki-DS Bättre digital barndom. Hon menar att man bör vänta med smartphone till dess barnet är minst 14 år.

