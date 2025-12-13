Livsstil

Grammynominerad gospelartist mördad – nu misstänks sonen för dådet

Jubilant Sykes, 71, sörjs av bland andra författaren Joni Eareckson Tada: "I sorgen vilar vi i hoppet att han nu fröjdar sig inför Frälsaren som han älskade så djupt".

Gospel- och operasångaren Jubilant Sykes blev 71 år gammal.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
Den Grammynominerade gospel- och operasångaren Jubilant Sykes, 71, har knivhuggits till döds utanför sitt hem i Kalifornien. Hans 31-årige son sitter nu arresterad misstänkt för mordet.

