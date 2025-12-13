Johannes hade en sund självbild. Han visste att han inte var Messias och värjde sig mot sådana tankar från omgivningen. Ändå var han viss om sin kallelse. Han skulle bereda väg för frälsaren. Priscilla du Preez

Johannes var ingen dussinpredikant. Hans liv var inget vanligt liv. Under sin uppväxt vistades han i öde trakter, så berättar Bibeln. Det står också att han var ”stark i anden”. Den styrkan behövdes med tanke på det uppdrag som blev hans.