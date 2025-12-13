Livsstil | Krönika
Johannes hade en sund självbild. Han visste att han inte var Messias och värjde sig mot sådana tankar från omgivningen. Ändå var han viss om sin kallelse. Han skulle bereda väg för frälsaren.
Priscilla du Preez
Liselotte J Andersson:
Det var ingen galnings blick de mötte – det brann en kärlek där
Kanske var det också något i Johannes blick som väckte folkets hunger och törst, skriver Liselotte J Andersson
Johannes var ingen dussinpredikant. Hans liv var inget vanligt liv. Under sin uppväxt vistades han i öde trakter, så berättar Bibeln. Det står också att han var ”stark i anden”. Den styrkan behövdes med tanke på
det uppdrag som blev hans.