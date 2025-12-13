Livsstil | Krönika

Johannes hade en sund självbild. Han visste att han inte var Messias och värjde sig mot sådana tankar från omgivningen. Ändå var han viss om sin kallelse. Han skulle bereda väg för frälsaren.

Liselotte J Andersson:
Det var ingen galnings blick de mötte – det brann en kärlek där

Kanske var det också något i Johannes blick som väckte folkets hunger och törst, skriver Liselotte J Andersson

Publicerad

Johannes var ingen dussinpredikant. Hans liv var inget vanligt liv. Under sin uppväxt vistades han i öde trakter, så berättar Bibeln. Det står också att han var ”stark i anden”. Den styrkan behövdes med tanke på det uppdrag som blev hans.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

livsstilskrönika krönikor livsstil

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning