”Idiotiskt att lägga träningstider när det är dags för middag”
Tv-kocken Johanna Westman om ritualen kring middagsbordet och hur man får kräsna barn att äta.
"Jag är helt för att skapa ritualer kring måltiden. Vi har inte bett bordsbön i vår familj, men jag gjorde det i skolan som barn", säger kokboksförfattaren Johanna Westman.
Unsplash, Natanael Gindemo
I Go'kväll får hon det att vattnas i munnen hos tv-tittarna, och hennes kokböcker har kallats ”barnmatsbiblar”. Johanna Westman gästade podden ”Dagens föräldrar” och slog ett slag för mer avslappnade middagsstunder.