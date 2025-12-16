Livsstil
Relationsexperten: Dags att se över bilden av en stor Bullerbyjul i gemenskap
Christina Halldorf inför årets julfirande: Det är djupt inpräntat i oss att julen är en dag av gemenskap. Bullerbyn lever i vårt dna. Men inte mycket annat i våra liv påminner om Bullerbyn längre.
"Ibland är det bara en person i släkten man känner sig kritiserad eller provocerad av, men som gör hela tillfället påfrestande." säger experten Christina Halldorf.
Aleksandra Sapozhnikova & privat foto
Den ena önskar sig en lugn jul med den allra närmaste familjen, den andra vill ha tjocka släkten på besök hela julhelgen. Hur gör man när ens drömmar inför julhelgen krockar med vad ens partner vill? Och hur mycket är man egentligen skyldig att umgås med släkten över jul?