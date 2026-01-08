Livsstil
Döva barn hårt utsatta i Laos: Kristna skolan ger dem chans till nytt liv
Stort bildreportage, Dagen på plats i Vientiane • Skolan för döva, Hands of Hope, drivs bland annat med svenska ekonomiska bidrag och småländskt mentorskap • ”De utsattes för övergrepp och blev mobbade och slagna”
Sophaphone Heuanglith, 35 var bara 26 när hon grundade skolan som vill lyfta laoitiska barn ur en mycket utsatt situation.
Samuel Olofsson
I Laos har den som är döv mycket små utsikter att lyckas i livet. Många blir mobbade och saknar hopp. Därför har Sophaphone Heuanglith, 35, ägnat tio år åt att organisera utbildning för döva barn. Med stöd av en småländsk eldsjäl startade hon Hands of Hope, en skola för döva som rönt stora framgångar. Den drivs på kristen grund och är dessutom landets enda icke statliga skola för döva.