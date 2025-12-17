Livsstil
”Inget barn ska behöva känna sig så övergivet som jag gjorde”
Emelie Bäckström, 32, växte upp i misär. I dag när hon själv är mamma vill hon med sitt liv visa sina barn och sig själv att det finns hopp; man måste inte bli som sina föräldrar.
Emelie Bäckström är aktuell med boken Se till mig som liten är, vars titel härrör från barnabönen. Tron på Gud har funnits med genom allt, och hon är viss om att hon har varit buren.
Natanael Gindemo
Emelie Bäckströms barndom präglades av grov vanvård och misshandel. Som sexåring tvingades hon leta mat i soporna åt sig och sina syskon. I dag är hon själv mamma och känner trots allt hon gått igenom en stor tacksamhet till livet.