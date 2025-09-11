Livsstil
Studentpastor: ”Man måste orka bli dissad hela tiden”
Pastorn Mattias Senneheds möter tusentals studenter på Linköpings universitet
Mattias Sennehed är anställd av Linköpings frikyrkoråd för att vara ekumenisk studentpastor på Linköpings universitet. Därtill är han nationell samordnare för frikyrkornas del i Universitetskyrkan.
Malina Abrahamsson
När Mattias Sennehed började jobba som studentpastor trodde han att det skulle vara ”att tjäna på bortaplan”. Det tänker han inte längre. Dagens Malina Abrahamsson har mött honom – mitt i studentyran.