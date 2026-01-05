Livsstil

Församling improviserar fram en julkrubba med levande åsnor och får

Alsike församling har skapat en tradition av att leka fram julens berättelse som ett rollspel

På trettondagen firade Alsike församling, söder om Uppsala, en gudstjänst som började utomhus med levande julkrubba. En succé som de tänkt återupprepa denna jul.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Publicerad

Att ”leka fram” julens berättelse är inte bara för barn. I Alsike församling, söder om Uppsala, satte församlingen tillsammans upp en levande julkrubba, som ett improviserat rollspel. Det blev en annorlunda gudstjänst, som började utomhus och avslutades inne i kyrkan. 

teater alsike kloster livsstil kreativitet och skapande jul församlingsliv svenska kyrkan

