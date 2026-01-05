Livsstil
Församling improviserar fram en julkrubba med levande åsnor och får
Alsike församling har skapat en tradition av att leka fram julens berättelse som ett rollspel
På trettondagen firade Alsike församling, söder om Uppsala, en gudstjänst som började utomhus med levande julkrubba. En succé som de tänkt återupprepa denna jul.
Ulf Klingström
Att ”leka fram” julens berättelse är inte bara för barn. I Alsike församling, söder om Uppsala, satte församlingen tillsammans upp en levande julkrubba, som ett improviserat rollspel. Det blev en annorlunda gudstjänst, som började utomhus och avslutades inne i kyrkan.