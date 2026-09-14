Nyheter

85 pastorer möttes för att tala om nytt nätverk för lärjungaskap

Konceptet ”Practicing the way” lockar församlingar i flera frikyrkosamfund • ”I princip omöjligt följa Jesus utan att ta tag i stress och distraktioner”

Practicing the way-konceptet presenterades i Folkungakyrkan, Stockholm. Cameron Doolittle från PTW i Los Angeles var på plats.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
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Inbjudan från Jesus att hitta vila för själen är en viktig grund för lärjungaskap i konceptet ”Practicing the way” som nu lockar församlingar i flera frikyrkosamfund. Ett ekumeniskt nätverk är på väg att växa fram.

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