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85 pastorer möttes för att tala om nytt nätverk för lärjungaskap
Konceptet ”Practicing the way” lockar församlingar i flera frikyrkosamfund • ”I princip omöjligt följa Jesus utan att ta tag i stress och distraktioner”
Practicing the way-konceptet presenterades i Folkungakyrkan, Stockholm. Cameron Doolittle från PTW i Los Angeles var på plats.
Privat
Inbjudan från Jesus att hitta vila för själen är en viktig grund för lärjungaskap i konceptet ”Practicing the way” som nu lockar församlingar i flera frikyrkosamfund. Ett ekumeniskt nätverk är på väg att växa fram.