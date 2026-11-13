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Act Svenska kyrkan till världsledarna: Låt de unga sitta vid beslutsborden
Lanserar rapport på klimattoppmötet i Turkiet – framtagen av en svensk student
Människor står i kö för att komma in på klimattoppmötet COP31 i Antalya, Turkey.
Khalil Hamra /AP/TT
Act Svenska kyrkan vill att unga ska få mer inflytande i beslut som rör klimatet. Under COP31 släpper de en rapport som tagits fram av studenten Rebecca Ander. En annan student, Emil Wennerström, är på plats i Turkiet för att lansera den.